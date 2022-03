Rajanya Martabak Pisang Kini Hadir di Jakarta

(YDH)

Martabak saat ini menjadi primadona diaplikasi pesan antar online. Martabak menjadi makanan alternatif selama pandemi. Sebab, martabak dapat dihidangkan di berbagai situasi baik itu di rumah, di kantor dan berbagai kegiatan lainnya.Salah satu martabak yang digemari masyarakat yaitu Martabak Bangka Arty. Kini Martabak Bangka Arty hadir di outlet Pisang Goreng Tanduk & Sukun Arty di Jalan Kav Polri Blok G 46 Jagakarsa Cilandak Jakarta Selatan dan Jalan Raya Pabuaran, Tanah Sereal, Bogor.Kepercayaan masyarakat dengan Martabak Bangka Arty tak lepas dari kesuksesan 'sang kakak', Pisang Goreng Tanduk & Sukun Arty yang sudah lebih dulu hadir di Jabodetabek sejak 2019. Saat ini, Pisang Goreng Tanduk & Sukun Arty hadir dilebih dari 40 lokasi di Jabodetabek.Menu Martabak Bangka Arty yang sajikan adalah martabak manis dengan toping keju, coklat, kacang, wijen dan kismis dan varian martabak telur."Dan kami juga menyajikan varian martabak pisang yang layak direkomendasikan untuk anda coba, sesuai dengan tagline yang di usung yakni Martabak Pisang Rajanya Pisang," kata Founder Martabak Bangka Arty, Rifa dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Maret 2022.Pisang adalah buah yang dikenal luas di Indonesia dan bisa dinikmati dengan berbagai cara: dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lain. Tapi pisang tidak hanya enak rasanya, namun juga manfaatnya banyak."Seperti membantu atasi hipertensi, sumber karbohidrat dan Vitamin A, memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, menurunkan berat badan, menyehatkan tulang dan merawat kulit," terangnya.Untuk pilihan ukuran martabak ada 2 yaitu ukuran medium dan jumbo dan konsumen bisa memilih ukurannya sendiri, dan di sajikan fresh. Untuk porsi medium dengan ukuran Loyang 24-28 (ukuran diameter bawah 24 cm dan diameter atas 28 cm), serta ukuran jumbo dengan menggunakan ukuran Loyang 26-30 untuk satu Loyang martabak di potong menjadi 12-16 potong.Menjelang Bulan Ramadan 2022, Martabak Bangka Arty sedang memberikan diskon 50%. Satu porsi martabak dibandrol dengan harga rata-rata Rp18.500 per loyang tergantung dari topping yang dipilih dari harga normal yakni Rp38.500.Selain mengembangkan outlet sendiri, kami terbuka untuk berkolaborasi serta bekerja sama dengan pola kemitraan. "Kami berharap kehadiran Martabak Bangka Arty bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dapat menghubungi kami di Group Sipisang Central Kitchen : Jalan Kav Polri Blok G No 46 Jagakarsa Cilandak Sub Sentral bogor : Jalan Raya Pabuaran Tanah Sereal Bogor. Website : www.sipisang.com, Contact : 08979951147," tutupnya.