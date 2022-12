Segarkan Suasana Natal dengan Minuman Ice Milky Chocolate Chips

Bahan ice milky chocolate chips:

Taburan:

Cara membuat ice milky chocolate chips:

(TIN)

Sejarah panjang cokelat sudah berjalan sejak berabad-abad lalu. Dalam banyak tulisan disebutkan diawal abad ke-17, cokelat menjadi minuman penyegar yang digemari di Istana Spanyol. Sepanjang abad itu, cokelat menyebar di antara kaum elit Eropa.Semua cokelat Eropa awalnya dikonsumsi sebagai minuman. Kemudian pada tahun 1847 barulah ditemukan cokelat padat. Orang Eropa menyingkirkan hampir semua rempah-rempah pada cokelat yang ditambahkan oleh orang Mesoamerika. Salah satunya vanila yang dipertahankan karena cita rasanya.Seiring berkembangnya waktu, permintaan cokelat semakin meningkat dan cokelat semakin terkenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, saat ini banyak sudah varian dan variasi cokelat yang tercipta.Masih dalam suasana Natal, bagaimana kalau ENDEUSiast membuat minuman ice milky choclate chips? Biskuit keping cokelat yang dilumatkan dan ditambahkan es krim double rasa dari Wall’s Chocolate dan Vanilla With Chocolate Chips ini, memang cocok banget dinikmati untuk segala usia lho.Manis, segar, dan creamy legit dalam satu sedotan. Yuk cek resep dan cara buat ice milky chocolate chips dari Endeus TV sekarang. Selamat mencoba!4 keping oreo100 ml air panas250 ml Wall’s chocolate dan Vanilla With chocolate ChipsEs batu kecil, secukupnya300 ml susu cairChocochips100 ml whipped creamstroberi, potong secukupnya1. Masukkan dalam satu gelas dua keping oreo. Tuang air panas. Lumat2. Masukkan 1 scoop Wall’s Chocolate dan Vanilla With Chocolate Chips rasa cokelat3. Masukkan es batu kecil. Tuang susu. Masukkan kembali 1 scoop Wall’s Chocolate dan Vanilla With Chocolate Chips rasa vanilla4. Hias dengan topping. Sajikan segera