Kangen Masakan Sunda? Ngaliwet Ikan Teri Pakai Magic Com Yuk!

Bahan nasi liwet ikan teri:

Pelengkap:

Cara membuat nasi liwet ikan teri:

(TIN)

Salah satu kuliner tradisional yaitu nasi liwet. Dinukil dari Wikipedia nasi liwet berasal dari Jawa dengan santan kental, suwiran ayam dan telur. Nasi dimasak dalam santan, disajikan dengan berbagai lauk pauk.Namun ada juga varian nasi liwet dari Sunda yang berbeda rasa dan penyajiannya. Kegiatan memasak nasi liwet ala Sunda dan makan bersama dengan alas daun pisang dalam tradisi masyarakat Sunda disebut Ngaliwet.Makanan disajikan di atas daun pisang secara memanjang dan penyajiannya menggunakan hamparan daun pisang serta dimakan secara bersama sama (dalam bahasa Sunda disebut sebagai botram, papahare dan bancakan).Menu utamanya adalah nasi yang dimasak dengan menggunakan bumbu tambahan seperti bawang, daun salam, serai dan garam, sehingga nasinya terasa lebih gurih.Untuk lauknya biasanya adalah ikan nila atau mas goreng atau bakar yang ditangkap langsung dari empang milik keluarga, yang ditemani menu wajib yaitu ikan asin, lalapan dan sambal terasi.Buat ENDEUSiast yang ingin membuatnya dengan menggunakan magic com bisa juga kok. Sontek yuk resep dan cara buat liwet ikan teri memakai magic com dari Endeus TV berikut ini.3 sdm minyak goreng4 siung bawang putih, iris tipis8 butir bawang merah, iris tipis2 buah cabai merah2 batang serai, memarkan2 lembar daun salam3 lembar daun jeruk1 ½ sdt garam½ sdt gula pasir500 gr beras500 ml air150 gr teri jengki, cuci bersih, goreng100 gr petai, gorengSambal bajakLalapanAyam gorengTahu dan tempe goreng1. Panaskan minyak dalam rice cooker, tumis bawang putih, bawang merah, cabai, serai, daun salam dan daun jeruk hingga harum2. Masukkan beras, garam, gula, air dan setengah bagian teri jengki, aduk rata. Tutup magic com, masak hingga matang3. Setelah matang, masukkan sisa teri jengki dan petai. Aduk rata. Angkat dan sajikan bersama pelengkapGunakkan percampuran beras pera dan beras pulen untuk menghasilkan nasi liwet yang mawur namun tetap pulen saat di makan.