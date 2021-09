Kenali Beragam Pasta Italia dan Beberapa Resep yang Al Dente

1. Spaghetti

Ilustrasi spageti. Foto: Community Table.

2. Makaroni

3. Penne

Penne aglio olio. Foto: Indofoodsolutions.

4. Fusilli

5. Angel Hair

Mi lidi pedas. Resepedia.

6. Farfalle

7. Fettuccine

Ilustrasi fettuccine. Instagram/camillabawazer.

(CIN)

Jakarta: Pernah makan pasta? Salah satu makanan khas dari Italia ini ternyata memiliki banyak penggemar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.Terbuat dari olahan tepung, telur, dan air yang dikeringkan, pasta lalu direbus dan disajikan bersama saus. Mengutip dari laman Substitute Cooking, Italia memiliki beragam jenis pasta yang digolongkan berdasarkan bentuknya.Salah satu pasta yang paling populer adalah spageti. Mungkin tak banyak orang yang tahu mengenai jenis-jenis pasta kecuali spageti. Yuk kenali jenis pasta lainnya agar tak kikuk saat makan di restoran Italia dan bagaimana cara membuatnya dengan mudah:Pasti banyak dari Anda yang sudah mengenal jenis pasta yang satu ini. Spaghetti atau spageti juga sering dikenal dengan sebutan mi Italia.Salah satu hidangan olahan spageti yang terkenal adalah spaghetti bolognese yang ditaburi dengan topping saus daging cincang. Spaghetti bolognese biasanya juga disajikan dengan taburan keju parmesan parut yang lezat. Begini cara pembuatan spaghetii bolognese dikutip dari cookpad:- 500 gr tomat merah- 200 gr daging cincang- 1 butir bawang bombai, potong kotak kecil- 1 siung bawang putih, cincang halus- 1 sdt oregano bubuk- 2 lembar bay leaves yang dikeringkan- 8 sdm saus tomat Del Monte- 1/2 sdt parsley flakes (opsional)- 1 sdt italian herbs (opsional)- 2 sdm olive oil- Spageti secukupnya- Merica, gula, dan garam secukupnya- Keju secukupnya.- Rebus tomat hingga kulit mengelupas. Tunggu tomat dingin kemudian lepaskan kulitnya. Blender halus tomat.- Tumis bawang bombai menggunakan olive oil hingga harum, kemudian masukkan bawang putih cincang tumis sebentar.- Masukkan daging cincang, tumis hingga daging matang berwarna coklat. Beri sedikit air agar tidak gosong.- Masukkan jus tomat, saus tomat, bay leaves, oregano, parsley flakes, dan italian herbs.- Masak dengan api kecil hingga airnya berkurang banyak dan saus mengental, hingga berwarna merah tua.- Tambahkan gula, garam, merica.- Masak spageti sesuai petunjuk, sisihkan dan beri minyak supaya tidak lengket.- Sajikan spageti bersama saus dan taburan keju.Selain spageti, makaroni yang berlubang di tengah ini banyak dikenal masyarakat dunia dan Indonesia. Makaroni memiliki banyak bentuk, mulai dari lurus hingga melengkung.Biasanya, makaroni diolah dengan cara dipanggang bersama keju. Anda juga merebus makaroni untuk isian sup. Berikut cara membuat makaroni keju panggang atau schotel yang mudah:- 250 gr makaroni- 1 sdm mentega- 1 buah bawang bombay, cincang halus- 2 siung bawang putih, iris halus- 1 kaleng besar corned beef- 3 lembar daging asap, potong dadu kecil- 250 ml susu cair- 75 gr keju edam, diparut- 1 sdt pala bubuk- 2 sdt merica bubuk- garam dan kaldu bubuk secukupnya- 40 gram mentega- 50 gram tepung terigu- 200 ml susu cair- 30 ml air kaldu- 50 gr keju parut- 125 gr keju cheddar, diparut- 4 butir telur, kocok lepas- Rebus makaroni sesuai dengan petunjuk perebusan yang tertera pada kemasan. Angkat jika sudah matang.- Panaskan mentega di atas wajan lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan corned beef dan daging asap. Aduk rata dan sisihkan.- Tuang susu ke dalam wajan. Tambahkan keju edam, aduk rata kemudian beri pala bubuk, merica, garam, dan kaldu bubuk sambil terus diaduk hingga merata. Angkat wajan dan sisihkan.- Campurkan makaroni rebus dengan tumisan daging asap dan corned beef.- Masukkan juga sebagian saus ke dalamnya dan masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas, lalu aduk rata.- Siapkan loyang persegi panjang lalu olesi dengan margarin secara merata.- Tuang adonan makaroni tadi ke dalamnya, tuang lagi saus yang masih tersisa.- Tambahkan 2 butir telur yang masih tersisa, dan taburi dengan keju cheddar yang sudah diparut.- Panggang dengan suhu 170 derajat celsius hingga kering dan berwarna kuning kecoklatan selama kurang lebih 40 menit. Angkat makaroni schotel dan sajikan selagi panas.Penne, berasal dari bahasa Latin penna yang berarti bulu, atau pena yang biasa digunakan untuk menulis di masa lampau. Pasta ini berbentuk pendek seperti tabung kecil yang dipotong diagonal, mirip dengan pena.Pada umumnya, penne sangat cocok untuk disajikan dengan beragam jenis saus. Mulai dari saus tomat, krim, hingga daging. Berikut cara membuat penne aglio olio dikutip dari cookpad:- 150 gr pasta penne- 1 sdt garam- 1 sdm olive oil- Air secukupnya- 2 sdm tuna chunk- 1 sdm olive oil- 5 siung bawang putih, cincang halus- 5 bh cabe rawit- 1 sdm italian herb (opsional)- Garam, cabe bubuk, dan keju parmesan secukupnya- Rebus air hingga mendidih, masukkan garam dan olive oil disusul dengan pasta penne. Rebus 10-15 menit sampai matang lalu angkat.- Tumis bawang putih, cabe rawit dengan olive oil hingga wangi. Lalu masukkan tuna dan tambahkan garam- Masukkan pasta penne yang sudah direbus.Tambahkan italian herb dan cabe bubuk, aduk sampai rata. Angkat dan hidangkan ke piring. Taburi keju parmesan. Silakan dicoba!Fusilli adalah jenis pasta yang bentuknya spiral dan pendek. Jenis pasta yang satu ini juga kerap digunakan dalam berbagai hidangan populer.Seringnya, pasta ini diolah bersama saus krim dan kacang polong. Fusilli juga cocok dihidangkan bersama bahan lain seperti berbagai jenis daging dan sayur.Pasta jenis ini juga bisa dijadikan isian sup, digoreng, dan ditambahkan taburan serbuk cabai yang bikin ketagihan. Berikut cara membuat fusilli carbonara dengan mudah dikutip dari cookpad:- 100 gr pasta fusilli- 1 siung bawang putih, cincang halus- 1 sdt garam- 1 sdt gula pasir- 1 sdt lada hitam halus- 1 sdm mentega- 250 ml susu cair- 50 gr keju cheddar, diparut- 1 buah sosis sapi- Rebus air hingga mendidih, masukkan pasta fusilli dalam air dan bubuhi sedikit garam. Rebus hingga matang dan angkat.- Potong sosis melingkar dan tumis sebentar. Kemudian disisihkan.- Lelehkan mentega dengan api kecil. Masukkan bawang putih, tumis sebentar.- Tuang susu ke dalam tumisan bawang putih, lalu diaduk. Masukkan keju yang sudah diparut, aduk kembali.- Beri garam, merica, dan gula, aduk hingga mendidih.- Masukkan pasta dan sosis, aduk hingga mengental. Sajikan selagi hangat.Cappelli D’Angelo, atau yang populer dengan nama angel hair, merupakan kelompok pasta Capellini yang tipis. Diameter pasta ini antara 0,85 hingga 0,92 milimeter.Bila dibandingkan dengan spageti, jenis pasta angel hair ini tentu lebih tipis. Secara tekstur, tingkat kekenyalannya juga lebih rendah. Namun kelebihannya, bentuk dan ukuran yang tipis membuat waktu mengolah angel hair hingga matang tak lama. Berikut cara membuat angle hair menjadi mi lidi pedas khas Indonesia:- 100 gram angel hair- 2 sdt bubuk kaldu ayam- 150 ml minyak goreng- Cabai bubuk secukupnya.- Panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan pasta angel hair, bisa dipatahkan sesuai ukuran wajan.- Goreng angel hair hingga agak kecokelatan. Angkat dan tirikan.- Taburkan kaldu ayam dan cabai bubuk di atas pasta sesuai selera. Mi lidi pedas siap dihidangkan.Dalam bahasa Italia, farfalle berarti kupu-kupu. Hal ini cukup menjelaskan mengapa pasta yang satu ini disebut demikian karena bentuknya yang cantik dan menyerupai kupu-kupu.Farfalle cocok untuk disajikan dengan semua jenis saus. Namun, saus tomat dan saus krim adalah yang paling sering digunakan untuk melengkapinya. Berikut cara membuat farfalle chicken carbonara yang mudah dikutip dari craftlog:- 200 ml air- 3 sdm minyak- 250 gr pasta farfalle- 100 gr keju parmesan parut- 1 sdm dries parsley- 4 buah sosis ayam atau sapi, potong dadu kecil- 1/2 sdm lada putih bubuk- 1 bungkus sup krim ayam Royco- 1 sdm olive oil- 1 sdt garam- 1 liter air- 200 gr daging ayam, potong dadu kecil500 ml susu cair full cream- Rebus air hingga mendidih, masukkan pasta farfalle. Rebus hingga matang dan tiriskan. Beri minyak agar tidak lengket.- Rebus daging dan sosis ayam yang sudah dipotong ke dalam air mendidih. Tunggu hingga matang lalu tiriskan.- Tumis daging dan sosis ayam pada panci dengan api kecil. Masukkan lada putih bubuk, sup krim ayam Royco, garam, dan olive oil. Aduk rata hingga wangi.- Masukkan susu cair full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk hingga mengental.- Siapkan piring dan taruh pasta farfalle. Masukkan saus carbonara yang sudah dimasak tadi.- Taburi dries parsley di atas pasta, hidangan siap disajikan.Fettucine memiliki arti pita kecil. Pasta ini merupakan salah satu jenis yang populer dalam masakan romawi. Sekilas, bentuknya mirip dengan kwetiau, panjang dan pipih.Fettuccine umumnya dihidangkan bersama taburan daging, atau carbonara, dengan tambahan saus tomat. Berikut cara membuat fettuccine creamy mushroom dengan mudah:- 200 gr pasta fettuccine- 200 gr daging ham, potong dadu- 150 gr jamur kancing, potong menjadi 4 bagian- 1 buah bawang bombai, cincang halus- 100 gr margarin- 100 gr keju cheddar, parut- 50 gram tepung terigu- 300 ml susu cair- 1/4 sdt pala bubuk- 1 sdt garam- 50 ml krim kental- Masak air hingga mendidih, masukkan pasta fettuccine. Rebus hingga matang dan tiriskan.- Panaskan margarin, tumis daging ham dan jamur hingga matang. Angkat dan sisihkan.- Panaskan lagi margarin, tumis bawang bombai sampai harum dan layu. Masukkan tepung, aduk cepat.- Tuangkan susu cair secara bertahap sambil diaduk hingga mengental dan licin. Masukkan merica, pala, dan garam, aduk rata.- Masukkan tumisan daging dan jamur, keju cheddar, serta krim kental. Aduk rata dan angkat.- Tuang pasta fettuccine ke dalam piring. Beri saus jamur sesuai selera di atasnya, sajikan.