Nikmatnya Mayak Egg, Telur Rebus Lezat ala Korea

Lagi-lagi drama Korea Selatan menyuguhkan kuliner yang bikin kita jadi ingin icip-icip. Kalau kamu pencinta drakor “It’s Okay to Not Be Okay”, pastinya tahu adegan makan makanan telur yang terlihat lezat ini.Yes, itu adalah mayak egg . sebutan untuk telur rebus ala Korea yang merupakan makanan kesukaan Ko Moon-Young (Seo Ye Ji) di drama tersebut.Nah, ENDEUSiast eggak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan cuma buat mencoba menu makanan ini. Kamu bisa membuat sendiri di rumah, lho! Menurut Airachman/@AiRachman dari Kalimantan Tengah, resep ini bisa dimakan dengan apa aja, misalnya dengan bibimbap, mi goreng korea, tteokbokki, dan lainnya.Nah, yuk jangan ragu mencoba buat sendiri di rumah yuk! Intip resep dan cara buat mayak egg dari Endeus TV di bawah ini ya.6 butir telur4 porsi nasi mixed rice2 sdm daun bawang iris halus2 sdt wijen putih sangrai150 ml kecap asin korea300 ml air matang4 buah cabai merah keriting, iris-iris10 buah cabai rawit hijau4 siung bawang putih, cincang halus4 sdm madu2 sdm cabai bubuk2 cm jahe, cincang halus2 batang daun bawang, iris halus2 sdt wijen putih, sangrai1. Rebus telur dalam air mendidih selama 6 menit. Angkat. Celupkan ke dalam air es. Diamkan hingga dingin2. Kupas telur, bersihkan dari sisa kulit. sisihkan3. Bumbu perendam: Dalam wadah yang tertutup, masukkan semua bahan bumbu, aduk rata4. Masukkan telur rebus. Tutup, simpan dalam kulkas semalaman5. Sajikan telur di atas nasi, taburi dengan daun bawang iris, dan wijenAgar tidak retak, kulit telur saat direbus gunakan telur suhu ruang.