Jadi Tempat Nongkrong Baru, Ini Rute dan Cara Mengunjungi Chillax Sudirman

Bosan dengan lokasi tongkrongan yang gitu-gitu aja? Kamu bisa kunjungi Chillax yang berada di Kawasan Sudirman, Jakarta. Tempat nongkrong hits ini memang tidak jarang dikunjungi kawula muda.November 2022 menjadi peresmian dari Chillax. Mengusung tema alfresco dining atau restoran outdoor, Chillax memiliki kepanjangan dari ‘Chill and Relax’. Pada lokasi ini, kamu tidak akan kesulitan untuk mencari makanan dan minuman yang bisa kamu coba.Selain berkonsep restoran outdoor, Chillax memiliki desain lokasi mirip jalan-jalan di Negara Eropa hingga bergaya New York. Mulai dari bangunan, tenant, hingga interior yang dimiliki mereka. Tentu ini menjadi daya tarik para pengunjung, khususnya anak-anak muda yang menyukai spot foto bagus untuk mengabadikan momen.Chillax terdiri atas dua area, yakni The Headquarters dan The Backyard. Pada The Headquarters sendiri merupakan spot untuk restoran-restoran besar dengan tempat duduk pengunjung di luar dan dalam, serta beberapa tenant non-F&B.Sementara itu, untuk The Backyard terdiri atas mini tenant yang memang fokus untuk menarik perhatian pengunjung. Pada area ini, semua disediakan dalam outdoor.Belum lagi, lokasi ini dikelilingi gedung perkantoran kawasan Sudirman, yang seringkali dianggap sisi indah dari kota Jakarta. Pengunjung juga diperbolehkan membawa kamera profesional untuk melakukan pengambilan foto-foto di area Chillax.Tidak perlu khawatir soal makanan, di sana menghadirkan banyak tenant. Pilihan kudapan pun tidak hanya berfokus pada khas Indonesia, namun juga ada nuansa Jepang hingga western.Beberapa tenant makanan di Chillax Sudirman yaitu Smoked BBQ Lagi, Kang Tebu, Toma Brasserie, Sop Ikan Batam, Bakso 3 Sultan, Teddy Beer, Gion Sushi, serta Hang Tuah Kopitiam. Harga yang ditawarkan pun juga terjangkau, mulai dari Rp30 ribuan saja.Chillax Sudirman ini cocok bagi kamu yang ingin mencari suasana baru saat nongkrong. Kamu bisa mengajak teman atau pasanganmu ke sini. Karena akan disuguhkan mulai dari pemandangan yang indah, berbagai makanan yang tersedia, serta alunan musik yang menghibur para pengunjung.Jika kamu berminat ke sana, arahkan kendaraan kamu ke jalan Jendral Sudirman KAV 23, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta. Karena posisinya yang strategis, Chillax bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun umum.Bagi kamu yang suka naik transportasi umum, kamu bisa gunakan MRT atau TransJakarta. Jika menggunakan TransJakarta, kamu bisa turun di Halte Karet Sudirman. Jika kamu menggunakan MRT, kamu bisa turun di Stasiun MRT Setiabudi Astra.Perlu diingat, Chillax mulai beroperasi pukul 10 pagi hingga 10 malam saja. Namun, tempat ini beroperasi setiap hari. Jadi, kamu bisa mengunjungi Chillax kapan saja! Kamu juga bisa kunjungi media sosial resmi Instagram @chillax.jakarta untuk mengetahui lebih lanjut.