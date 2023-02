Bahan pisang goreng pom pom:

10 buah pisang kepok, kupas

5 sdm tepung terigu

1 sdm tepung maizena

4 sdt gula pasir

¼ sdt garam

100 ml air

100 gr tepung panir/tepung roti halus

Minyak goreng secukupnya

Cara membuat pisang goreng pom pom:

1. Iris melintang pisang tebal 2 cm, sisihkan 2. Dalam mangkuk, campur tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, garam dan air hingga rata 3. Celupkan pisang ke dalam adonan tepung, gulingkan ke dalam tepung panir hingga rata 4. Goreng pisang dalam minyak banyak panas hingga berwarna kuning keemasan dan matang. Angkat, tiriskan. Sajikan

(TIN)

Sesuatu yang 'besar' bisa berawal dari sesuatu yang sederhana. Contohnya seperti pisang goreng. Ya, hidangan yang terkadang hanya merupakan makanan sehari-hari dan tidak termasuk salah satu dessert yang fancy ini dinobatkan menjadi salah satu dessert terbaik di dunia. Super!TasteAtlas menyebut pisang goreng sebagai kudapan goreng penutup terbaik di dunia (deep-fried desserts in the world). Torehan mendunia ini tentunya membanggakan, dari sesuatu yang super sederhana dan keseharian saja, yes pisang.Dalam laporan TasteAtlas di Februari 2023, hihang hoyeng (maksudnya pisang goreng), berhasil mengalahkan churros dari Spanyol dan Donat dari Ameria Serikat. Pisang goreng tampil sebagai 'jagoan' menggalahkan 99 dessert gorengan lainnya dari seluruh dunia.Nah, kalau ENDEUSiast mau membuatnya kami hadirkan resep pisang goreng pom pom yang enggak kalah asyiknya ini. Yuk, buat gampang dan pasti enak. Sontek resep dan cara buat pisang goreng pom pom ini dari Endeus TV yuk. Selamat mencoba!Santap pisang pom pom dengan saus cokelat, caramel ataupun krimer kental manis.