Ide Mempercantik Meja dengan Pohon Ara Biola Kecil

Meja akan terlihat cantik dan tak membosankan dengan sentuhan tanaman kecil. Umumnya, orang-orang memajang sukulen di area tersebut.Bila kamu merasa bosan dengan sukulen yang itu-itu saja, mungkin kamu bisa coba Little Fiddle atau juga dikenal dengan Pohon Ara versi kecil.Little Fiddle adalah pohon ara yang masih kecil. Ukurannya ini membuat pohon ini masih cocok menghiasi area-area sempit.“Tidak semua orang memiliki ruang untuk pohon raksasa di rumah mereka," kata Justin Hancock dari Costa Farms. Dia mencatat bahwa saat masih muda, little fiddle sangat cocok untuk meja.Tanaman akan tumbuh perlahan, tetapi ketika sudah mencapai ukuran dewasa, kamu perlu memindahkannya sebagai tanaman di lantai.Di mana pun kamu meletakkannya, little fiddle akan melengkapi sebagian besar gaya dekorasi rumah. Hancock mengatakan bahwa tanaman ini cocok banget dengan desain modern dan kontemporer.Tanaman ini juga akan dengan mudah masuk ke dalam tata letak yang terinspirasi Skandinavia yang tampak bersih. Mirip dengan pohon ara biola yang lebih besar, little fiddle relatif mudah dirawat. Pastikan tanaman kamu mendapat banyak cahaya alami.Jika kamu memiliki pencahayaan yang baik di kamar mandi, coba letakkan di dekat jendela. Tanaman ini akan menyukai kelembapan ekstra. Jika tidak, pastikan untuk menyiram secara teratur, biarkan tanah mengering sebelum menyiram lagi.Dan sesekali, bersihkan daun lebar itu dengan kain lembut. Hancock merekomendasikan memindahkan tanaman ke pot setiap dua tahun atau lebih dan menjauhkan tanaman dari angin untuk membantu little fiddle kamu berkembang.