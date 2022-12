3 Hal Desain Interior yang akan Jadi Tren di 2023

1. Nuansa abu-abu akan memudar

(Desiner mengharapkan warna yang lebih berani dan lebih kaya dalam desain interior. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Panel dinding masih menjadi favorit

3. Kurva modernis dan tangga spiral adalah tren baru di 2023

(TIN)

Ketika tahun 2022 dimulai, saraf masih tegang karena stres akibat pandemi selama berbulan-bulan. Saat ini, segalanya terasa jauh lebih bersemangat — termasuk tren desain yang diantisipasi pada tahun 2023 Tren sering menunjukkan pergeseran yang stabil menuju cara hidup yang baru. Konon, tren desain rumah tahun 2023 mendatang akan jauh lebih praktis tanpa menghilangkan estetikanya.Beberapa tempat mencerminkan pergeseran itu lebih dari interior rumah kita. Meskipun tahun 2022 adalah tentang palet warna yang menenangkan; furnitur lembut yang mencakup segalanya; dan perasaan umum tentang ketenangan,Warna abu-abu dapat membuat ruangan tampak terlalu dingin atau tidak menarik. Menurut lansiran Insider, desainer interior dari Susan Hayward mengatakan kepada Insider bahwa tren interior abu-abu yang populer perlahan memudar dan digantikan, "kita akan melihat lebih banyak semburan warna, dinding yang disorot, dan nuansa hangat menggantikannya."Designers expect to see more of the deeper, richer tones layered into spaces in 2023.Warna-warna berani dan tak terduga akan muncul kembaliNuansa alami dan netral telah populer, tetapi kita akan melihat lebih banyak warna -warna moody, terutama di dinding, dapat menciptakan getaran yang tepat sebelum mengatur furnitur ruangan.Dinding aksen masih ada, hanya perlu dipasang dengan benar. Panel dinding bisa menambahkan definisi dan elemen yang menarik ke ruang pada tahun 2023. Pilih aksen dengan tekstur unik atau wallpaper dengan warna yang mirip dengan bagian ruangan lainnya.Jika kamu ingin membuat dinding beraksen kayu, pastikan kamu menggunakan bilah vertikal karena memberikan gaya senada pada atap, dan membuat ruang kecil terasa lebih intim dan ruang besar terasa lebih nyaman. Hindari penggunaan kayu reklamasi, yang akan membuat tampilan rumah menjadi kuno.Tambahkan kurva modernis ke rumah kamu melalui pilihan desain atau furnitur yang berani. Kurva di rumah juga bisa menciptakan dimensi yang unik.Perancang merekomendasikan memilih pintu melengkung dan kurva di sekitar dinding eksterior untuk menambahkan bentuk dan dimensi yang menarik.