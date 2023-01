6 Olahraga Cocok untuk 'Bakar' Kolesterol

1. Lari atau joging

2. Jalan cepat

Jalan sehat membantu menurunkan kolesterol tinggi. Foto: Unsplash.com

3. Bersepeda

Jakarta: Olahraga adalah salah satu cara untuk menurunkan kolesterol tinggi . Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari mampu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL.Pada tahun 2002, peneliti dari Duke University Medical Center menemukan bahwa olahraga meningkatkan jumlah dan ukuran partikel yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh.Berikut olahraga yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kadar kolesterol dalam penelitian.Lari atau joging latihan yang bagus untuk menurunkan kolesterol dan mengatur berat badan. Joging ringan sejauh beberapa km mungkin lebih baik untuk menurunkan kolesterol daripada lari cepat di sekitar blok.Dalam sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan di Archives of Internal Medicine, para peneliti melaporkan bahwa pelari jarak jauh menunjukkan peningkatan kadar kolesterol HDL yang jauh lebih baik daripada pelari jarak pendek.Selain lari, jalan cepat juga dapat mengurangi risiko kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Jurnal Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Trusted Source tahun 2013 menyebutkan olahraga ini juga dapat melindungi kesehatan sendi.

Melansir dari Healthline, Jurnal Asosiasi Jantung Amerika menyatakan bahwa orang yang bersepeda ke tempat kerja lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan kolesterol tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Studi kedua menemukan bahwa bersepeda mengurangi risiko penyakit jantung.



4. Berenang

5. Angkat beban

6. Yoga

(SYN)

Dalam sebuah studi tahun 2010, para peneliti menemukan bahwa berenang meningkatkan berat badan, distribusi lemak tubuh, dan kadar kolesterol LDL lebih baik daripada berjalan.Ini adalah jenis olahraga yang paling sering direkomendasikan untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan ketahanan ini juga sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi.Studi menunjukkan, yoga dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Dalam beberapa kasus, hal itu dapat secara langsung mempengaruhi kadar kolesterol.Para peneliti melaporkan di Jurnal Jantung India bahwa program yoga tiga bulan membantu mengurangi kolesterol total dan kolesterol LDL. Ini juga meningkatkan kadar kolesterol HDL pada penderita diabetes.