Para llmuwan Menemukan 'Vagina-on-a-Chip' Pertama, Apa Manfaatnya?

Para ilmuwan telah mengembangkan "vagina-on-a-chip" pertama di dunia, sebuah perangkat kecil yang berisi sel manusia hidup dan mereplikasi lingkungan seluler yang ditemukan di dalam saluran vagina. Dengan menambahkan bakteri ke perangkat, yang diberi nama Chip Vagina, para peneliti dapat mempelajari bagaimana mikroba yang berbeda memengaruhi kesehatan vagina. Hal ini dilaporkan tim dalam sebuah studi baru, yang diterbitkan pada 26 November 2022 di jurnal Microbiome. Mereka juga dapat menguji bagaimana berbagai obat dan probiotik mengubah komposisi mikrobioma vagina, komunitas mikroorganisme yang hidup di dalamnya. "Mikrobioma vagina memainkan peran penting dalam mengatur kesehatan dan penyakit vagina, dan berdampak besar pada kesehatan prenatal," ujar penulis pertama Gautam Mahajan, mantan peneliti di Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering Universitas Harvard.Masih diutarakan Mahajan, chip vagina manusia menawarkan solusi yang menarik untuk mempelajari interaksi inang-mikrobioma dan mempercepat pengembangan perawatan probiotik potensial, yang bekerja dengan memasukkan bakteri menguntungkan ke dalam vagina, yang sekarang bekerja di organ-on-a-chip, di perusahaan Emulate, Inc. di Boston.Perangkat Chip ini berukuran hanya satu inci (2,54 sentimeter) dan berisi sel yang disumbangkan dari dua wanita. Sel-sel dikumpulkan dari lapisan vagina dan dari jaringan ikat yang berada di bawah lapisan tersebut, menurut paparan yang dinukil dari Live Science. Kedua jenis sel ini duduk di kedua sisi membran permeabel, yang mereplikasi struktur 3D dinding vagina.Para ilmuwan membiarkan sel-sel ini berkembang biak selama lima hari di perangkat sebelum menambahkan hormon seks estradiol, suatu bentuk estrogen. Hormon mengubah gen mana yang "diaktifkan" di jaringan dan memicu produksi lendir, seperti yang akan terjadi secara in vivo (dalam organisme hidup).Dengan perangkat mereka yang lengkap, tim menjalankan beberapa tes dengan bakteri yang biasa ditemukan di vagina, yaitu beberapa strain bakteri Lactobacillus. Penelitian menunjukkan bahwa mikroba ini membentuk lebih dari 70 persen mikrobioma vagina yang sehat, menurut pernyataan Wyss Institute.Para peneliti juga menemukan bahwa bakteri Lactobacillus berhasil memproduksi asam laktat di dalam Chip Vagina, sehingga menurunkan pH jaringan di dalamnya. Vagina yang sehat biasanya memiliki pH 4,5 atau kurang, artinya bersifat asam, dan keasaman ini membantu mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, menambahkan bakteri Lactobacillus mengurangi jumlah molekul peradangan yang beredar di jaringan.Setelah menjalankan percobaan dengan bakteri "baik", tim melakukan hal yang sama dengan bakteri "jahat", yang berarti serangga yang terkait dengan vaginosis bakteri (BV). Infeksi vagina umum yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari bakteri tertentu. Bug ini termasuk Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, dan Atopobium vaginae, dan ketika dimasukkan ke dalam Chip Vagina, ketiga bakteri tersebut menyebabkan pH perangkat meningkat seiring dengan jumlah molekul inflamasi dan sel vagina yang rusak.BV meningkatkan risiko penyakit menular seksual, seperti klamidia dan gonore, yang keduanya dapat berdampak negatif pada kesuburan di masa depan dengan memicu peradangan yang berbahaya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Jika berkembang selama kehamilan, BV juga meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau dengan berat lahir rendah.Vagina-on-a-chip yang baru dapat membantu para ilmuwan mengembangkan perawatan baru dan lebih baik untuk BV, jelas dokter kesehatan seksual Achyuta Nori dari St. George's, University of London, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut, kepada Scientific Amerika."Ini adalah kesempatan untuk membawa kesehatan wanita ke zaman modern dengan menggunakan teknologi modern," ujar Nori. Diharapkan, Chip Vagina adalah langkah awal yang baik menuju penelitian lebih lanjut.