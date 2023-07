Cara Tepat Menurunkan Berat Badan itu Bisa Menghindari Berbagai Penyakit, termasuk Penurunan Metabolisme

Grand launching ceremony Slimsure di Royal Ballroom. Dok. Ist

Seperti telah kamu ketahui, pola hidup sehat menjadi tren pada era Pandemi Covid-19. Salah satu cara melakukan pola hidup sehat adalah menjalani diet untuk menurunkan berat badan dengan strategi yang sehat.Menurut Rinda Oktora Praktisi Kesehatan sekaligus Technical Dietitien mengatakan, dalam melakukan diet yang baik diperlukan makanan yang baik pula. Hal itu dilakukan demi mengatur metabolisme tubuh."Diet adalah pola pengaturan makan yang baik, karena kita harus tahu bagaimana maintening atau merawat dan menjaga untuk keseluruhan tubuh kita. Dimulai dari makanan, karena the first best in our life itu dari makanan yang dikonsumsi diri kita sendiri," ujar RInda usai dinner grand launching ceremony Slimsure di Royal Ballroom, The Springs Club, Summarecon Serpong, Tangerang.Lebih lanjut masih menurut Rinda, untuk mengetahui mengetahui seberapa besar makanan yang masuk dan keluar itu juga sangat membantumu untuk menjaga kesehatan tubuh. Diet sendiri menjagamu melatih fisik untuk bergerak hingga melakukan aktivitas. Selain itu diet juga berhubungan dengan kesehatan mental.Diakuinya, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengonsumsi slimsure, di mana produk kesehatan tubuh ini memiliki nutrisi yang komplit. "Slimsure ini memiliki sertifikasi yang sudah lulus uji mulai dari ISO, BPOM, hingga food safety sistem dan tidak mengandung bahan kimia," tutur Rinda.Sementara itu, Margaritha selaku pemilik Slimsure mengatakan, jika produknya itu bisa membantu tubuh untuk menahan nafsu makan tiga sampai empat jam. Slimsure sebagai fat blocker yang berfungsi sebagai pengganti makanan, bahkan produk ini bisa dikonsumsi semua jenis, baik pria maupun wanita."Tak hanya orang dewasa saja, namun slimsure bisa dikonsumsi untuk usia 10 tahun. Di mana, untuk mengonsumsinya cukup sepertiga sachet saja. Untuk S Meal dan S Coffee bisa dikonsumsi untuk usia 16 tahun," tuturnya.Di sisi lain, artis sekaligus Runner Up 3 Putri Indonesia 2022, Melanie Bernetz menuturkan pengalamannya yang mengonsumsi Slimsure. Ia mengaku pernah memiliki bobot berat 80 kg pada 5 tahun lalu, namun berhasil menurunkan berat badannya menjadi 55 kg."Aku gunakan produk ini 3 tahun lalu, awalnya lihat dari teman-teman lalu mencoba beli di online shop. Dulu berat badan aku 80 kg dan itu 5 tahun lalu, sekarang turun menjadi 55 kg," ujar Melanie.Menurut Melanie, menurunkan perubahan dalam tubuh sangat sulit. Terlebih faktor Buang Air Besar yang dialaminya sangat sulit."Penurunan metabolisme tubuh sangat sulit, akhirnya mencoba konsumsi banyak buah dan sayur tapi BAB kok sulit dan itu sangat bikin tubuh jadi tidak baik," ujar Melanie.Selain menggunakan produk tersebut, Melanie hanya mengonsumsi makanan selama 8 jam dalam sehari dan sisanya 16 jam berpuasa."Aku mengatur porsi makan, aku enggak makan nasi, enggak makan mi dan karbohidratnya didapatkan dari makanan yang sehat seperti kentang dan ubi. Kalau untuk pagi biasanya aku makan oatmeal seperti itu nah apalagi ya makanya aku butuh Slimsure itu untuk mencukupi nutrisi harian aku karena memang kurang porsi," jelas Melanie."Aku enggak suka nge-gym, lebih suka body slim seperti yoga, pilates dan paling itu aja sih lebih kepada olahraga ringan," tutupnya.