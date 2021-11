Kesejahteraan Mental Penting dalam Memulai Hubungan, Begini Caranya

Susun rutinitas ‘me time’ kamu

Mulai biasakan journaling

Coba ngobrol dengan seorang pakar

(FIR)

Pembicaraan seputar kesejahteraan mental menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini, khususnya di kalangan Gen Z . Dan kesejahteraan mental juga menjadi hal yang penting ketika kamu sedang berada dalam suatu hubungan. Kesejahteraan mental yang sehat juga akan menumbuhkan hubungan dengan pasangan yang sehat.“Your mental wellbeing also matters when it comes to dating. Hubungan kamu dengan diri sendiri juga penting dalam membangun sebuah koneksi dengan orang lain. Memahami diri sendiri dengan lebih baik dapat membantumu untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan empowered, dan nantinya juga dapat mendukung dibangunnya hubungan yang sehat dengan orang lain,” kata Inez Kristanti, seorang psikolog dan seorang pakar hubungan.Sudahkah kamu memperhatikan dirimu sendiri hari ini? Berikut beberapa cara sederhana untuk mulai memperkuat koneksi dengan dirimu sendiri sebelum membangun koneksi dengan pasangan:Setelah menjalani aktivitas yang padat, kehidupan sosial, dan masih banyak lagi, penting bagi kamu untuk meluangkan waktu khusus dengan diri sendiri. Meluangkan waktu pribadi atau me time sangatlah penting untuk mengerti lebih jauh tentang keinginan dan tujuanmu.Cara ini bisa jadi yang baik untuk untuk terhubung kembali dengan diri dan pikiranmu sebelum memperkuat koneksi dengan match. Coba lakukan latihan pernapasan yang terbukti jitu untuk melatih fokus dan buat pikiran kamu jadi lebih tenang. Sekarang waktunya untuk tandai kalender kamu.Mencatat atau journaling bisa jadi cara terbaik untuk membangun koneksi dengan dirimu sendiri maupun memperkuat hubungan yang kamu miliki dengan dirimu. Saat mulai mencatat, ingatlah sebuah peristiwa ataupun kejadian yang sedang mengganggu pikiranmu akhir-akhir ini. Lalu, selidiki kenapa itu jadi sebuah masalah dan apa yang kira-kira bisa kamu lakukan. Kemudian, petik pelajaran apa saja yang bisa kamu ambil untuk berkembang.Ketika kamu menghadapi masalah, jangan dibawa stres. Ingatlah kalau kamu tidak sendiri. Hal ini bantu kamu untuk keluar dari zona nyaman dan berbicara dengan seorang pakar. Kamu bisa jadwalkan sesi bimbingan dengan seorang pakar yang cocok dengan kamu dan ceritakan masalah yang mengganggumu, demi mendapat dukungan dan pertolongan yang tepat. Melalui sesi bimbingan seperti ini, kamu bisa mendapatkan gambaran jelas terhadap akar masalah dan cara untuk mengatasinya.