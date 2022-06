4 Minuman Terbaik Rekomendasi Ahli untuk Demensia

1. Teh asli

Demensia, atau suatu kondisi yang dapat mencakup hilangnya ingatan, bahasa, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir lainnya, memengaruhi berkisar 55 juta orang di dunia.Dan demensia dapat terjadi karena faktor-faktor yang sepenuhnya di luar kendali kita, seperti usia atau genetika. Namun, gaya hidup juga berperan dalam perkembangan demensia, dan itu termasuk minuman apa yang dipilih untuk dikonsumsi.Untuk mengisi otak kita, konsep makan makanan bergizi tentu harus dijalankan. Tapi, ada kemungkinan mengabaikan pentingnya memilih minuman yang tepat untuk membantu menjaga kesehatan kognitif kita juga.Nah, mengutip dari Eat This Not That!, empat minuman terbaik untuk demensia berikut, masing-masing memiliki efek luar biasa pada kesehatan otak secara alami.Menurut data yang dipresentasikan pada Simposium Ilmiah Internasional Keenam tentang Teh dan Kesehatan Manusia, minum lebih banyak teh sejati, seperti hitam, hijau, oolong, gelap, dan putih, dapat menawarkan dukungan fungsi kognitif.Ada bukti yang menunjukkan bahwa minum teh hijau dapat mengurangi risiko demensia, penyakit Alzheimer, dan gangguan kognitif Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Translational Psychology, peminum teh 16 persen lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan demensia dibandingkan dengan yang bukan peminum.Memilih jus jeruk 100 persen daripada minuman rasa buah dengan tambahan gula dapat memberi tubuh dorongan nutrisi pendukung kesehatan otak, termasuk flavonoid, vitamin C, thiamin, dan vitamin B6.Dalam penelitian, asupan flavonoid yang lebih tinggi yang ditemukan terutama pada jeruk dikaitkan dengan penurunan 36 persen kemungkinan penurunan kognitif subjektif.Asupan jeruk, grapefruit, jus jeruk, dan jus grapefruit dikaitkan dengan kemungkinan penurunan kognitif subjektif yang lebih rendah juga.Orang dewasa yang lebih tua sangat rentan terhadap dehidrasi karena berkurangnya kepekaan terhadap rasa haus. Untuk membantu menjaga hidrasi, Vitapod Hydra + Blueberry Pomegranate menyediakan elektrolit penting untuk membantu menjaga keseimbangan cairan.Dan karena dibuat dengan rasa dan warna alami dari sumber seperti jus bit dan erythritol, minuman ini menawarkan rasa yang memuaskan sehingga orang yang tidak menyukai air mungkin lebih senang meminumnya.Terakhir, minuman ini mengandung vitamin A, C, D, E, asam folat, kalsium, magnesium, dan potasium, ditambah flavonoid dari ekstrak teh hijau tanpa kafein Karena teh hijau mengandung senyawa yang berperan dalam pengurangan risiko demensia, kombinasi lezat ini bisa menjadi tambahan yang bagus bagi mereka yang menderita demensia.Kefir merupakan minuman susu fermentasi yang sarat dengan kultur hidup dan aktif. Beberapa data menunjukkan bahwa konsumsi kefir dapat membantu meningkatkan defisit kognitif, berkat kultur hidup yang memainkan peran positif dalam peradangan sistemik, stres oksidatif, dan kerusakan sel darah.