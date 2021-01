Sedang Trending di Jagat Maya, Kenali Ini Fakta-fakta Perilaku Gaslighting

Kenali perilaku gaslighting pada seseorang. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Jakarta: Beberapa hari yang lalu hits di dunia maya soal predator seks. Berkedok sebagai profesional muda yang sudah settle, lelaki yang diduga seorang predator seks ini melancarkan serangannya dalam aneka aplikasi kencan online.



Dunia maya juga sedang viral membahas soal oknum predator seksual yang sedang trending ini.



Beberapa mengaku diperlakukan dengan cara gaslighting. Apa itu gaslighting? Dilansir dari Healthline, gaslighting merupakan tindakan memanipulasi seseorang dengan memaksa mereka untuk mempertanyakan pikiran, ingatan, dan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.



Seorang korban gaslighting dapat didorong hingga mereka mempertanyakan kewarasan mereka sendiri.



Istilah "gaslighting" berasal dari sebuah film yang berjudul "Gaslight". Dalam film tersebut, suami licik yang diperankan oleh Charles Boyer memanipulasi dan menyiksa istrinya (diperankan oleh Ingrid Bergman) untuk meyakinkan istrinya bahwa dia akan gila.



Gaslighting, baik itu disengaja atau tidak adalah bentuk manipulasi. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak jenis hubungan, termasuk dengan bos, teman, dan orang tua. Tapi salah satu bentuk gaslighting yang paling merusak adalah ketika terjadi dalam hubungan antara pasangan.



Menurut Robin Stern, PhD, penulis buku “The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life,” tanda-tanda bahwa seseorang akan menjadi korban gaslighting diantaranya adalah:



- Tidak lagi merasa seperti diri sendiri

- Menjadi lebih cemas dan kurang percaya diri dari sebelumnya

- Merasa seperti semua yang kamu lakukan salah

- Selalu berpikir itu salahmu jika ada yang salah

- Merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak dapat mengidentifikasi apa itu

- Selalu memaafkan kesalahan pasangan

Contoh perilaku gaslighting

Seseorang yang melakukan gaslighting sangat mengetahui kelemahan kamu, dan mereka mengetahui titik sensitif dan titik rentan yang kamu miliki tersebut untuk melawan kamu. Pelaku gaslighting akan membuat kamu menjadi ragu pada diri sendiri, penilaian diri sendiri, memori, dan bahkan kewarasan. Contohnya adalah:



- Meremehkan perasaan kamu

- Memberitahu kamu bahwa orang-orang berbicara di belakangmu

- Menceritakan sesuatu tetapi kemudian mengelak

- Menyembunyikan sesuatu dari kamu, dan mengelaknya ketika kamu mengetahui hal tersebut

- Bersikeras bahwa kamu pernah atau tidak berada di tempat tertentu, meskipun itu tidak benar.

