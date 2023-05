5 Manfaat Buah Kawista Bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Turunkan Gula Darah Lho!

Manfaat Buah Kawista

(SUR)

Jakarta: Banyak orang mungkin akan merasa asing dengan buah kawista karena budidayanya masih sangat jarang. Buah yang satu ini banyak ditemukan di Pakistan, India, dan sebagian besar negara Asia Tenggara terutama pulau Jawa dan Nusa Tenggara.Beberapa wilayah di Indonesia memiliki nama tersendiri untuk menyebut buah ini. Di Aceh, buah ini dikenal dengan nama buah batok. Di Kabupaten Rembang, buah ini diolah menjadi sirup yang dikenal dengan nama sirup kawis. Masyarakat Bima dan Dompu di NTB menyebutnya kawi.Buah Kawista atau yang memiliki nama ilmiah Limonia acidissima memiliki bentuk yang mirip seperti buah jeruk dengan kulit keras berwarna kuning keabu-abuan, daging berwarna oranye muda, dan aroma yang harum seperti pisang.Buah kawista biasanya bisa dikonsumsi secara langsung atau dicampur dengan gula aren, dibuat menjadi jus, atau diiris dan dikeringkan untuk dijadikan teh herbal, serta diolah menjadi selai.Buah kawista yang sudah matang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, karena buah ini memiliki banyak kandungan nutrisi yang melimpah seperti protein, serat, vitamin C, kalsium, fosfor, kalium, vitamin B, magnesium, zinc, dan zat besi.Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah manfaat buah kawista bagi kesehatan tubuh:Buah kawista bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Senyawa aktif dalam ekstrak buah ini terbukti dapat memberikan efek perlindungan terhadap infeksi bakteri berbahaya di saluran pencernaan yang menyebabkan diare, dan sakit perut. Selain itu, kandungan serat yang cukup tinggi juga bisa mengurangi risiko terjadinya masalah pencernaan seperti sembelit.Sebuah penelitian kecil menemukan bahwa teh herbal buah kawista dapat menurunkan kadar gula darah. Meski hasilnya belum signifikan, teh herbal ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi sebagai upaya menjaga kesehatan, terutama jika Kamu memiliki diabetes tipe 2.Buah kawista bisa menurunkan tekanan darah karena ekstrak buah ini diketahui bisa meningkatkan pembuangan cairan tubuh yang berlebih melalui buang air kecil. Oleh karena itu, buah kawista bisa menjadi pilihan buah yang baik untuk penderita hipertensi.Manfaat lainnya dari buah kawista juga bisa menurunkan demam dan nyeri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah kawista memiliki potensi untuk meredakan demam dan peradangan.Banyaknya kandungan vitamin C pada buah ini bisa menjaga kesehatan kulit karena vitamin C dapat merangsang pembentukan kolagen di kulit. Selain itu, antioksidan dalam buah ini juga dapat melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan ini dapat mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat sinar matahari, penuaan dini, melasma, dan kanker kulit.Nah, itulah informasi mengenai manfaat buah kawista untuk kesehatan, semoga bermanfaat!