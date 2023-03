Yuk Konsumsi Sawi Putih untuk Puasa! Coba dan Rasakan Manfaatnya

1. Mencegah gangguan saluran pencernaan

Sawi putih menjadi sayuran yang seringkali ditemukan dan untuk dimasak. Jenis sayur ini diketahui termasuk ke dalam makanan rendah kalori.Selain rendah lemak dan rendah kalori, sawi putih juga kaya akan nutrisi. Mengutip dari Better Heart Channel, sawi putih bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh karena merupakan sumber vitamin juga serat.Sawi putih juga mengandung karbohidrat, serat, protein, dan berbagai vitamin serta mineral yang penting. Mineral tersebut seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, zat besi, zinc, dan natrium.Tampilan dari sayuran ini adalah batang berwarna putih serta daun berwarna hijau muda atau hijau tua dengan ukuran bervariasi. Ternyata, mengonsumsi sayuran ini saat puasa banyak membawa manfaat.Berikut manfaat yang bisa kamu dapatkan jika mengonsumsi sawi putih saat puasa, antara lain:Pada puasa, kita seringkali hilang nutrisi serat. Serat yang terkandung di sawi putih efektif untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Serat berperan dalam meningkatkan pergerakan usus yang akan membantu mengatasi sembelit dan konstipasi.Sawi putih juga mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, sehingga bisa menjadi salah satu asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini sangat cocok untuk berpuasa yang kerap mengalami dehidrasi.Sawi putih menjadi makanan yang rendah kalori dan diyakini bisa menurunkan berat badan. Terlebih, mengandung kadar air yang cukup tinggi juga serat sehingga bermanfaat untuk membantu untuk merasa kenyang lebih lama.Sawi putih diketahui memiliki kandungan vitamin C. Vitamin ini bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Tujuannya untuk membantu kamu jarang terserang penyakit.