4 Tanda Pradiabetes yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Terlambat

(Pada prediabetes, kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dan bisa mencapai 100–125 mg/dl. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Gejala pradiabetes

Kapan ke dokter?

Pradiabetes terjadi ketika kadar gula (glukosa) dalam darah terlalu tinggi. Namun, tidak cukup tinggi untuk disebut diabetes. Mereka mungkin menyebutnya gangguan glukosa puasa atau gangguan toleransi glukosa. Penderita diabetes tipe 2 hampir selalu mengalami pradiabetes terlebih dulu. Dan umumnya tidak menimbulkan gejala.Sebagaimana yang dinukil dari laman WebMD, perawatan pradiabetes dapat mencegah masalah kesehatan yang lebih serius, termasuk diabetes tipe 2 dan masalah dengan jantung, pembuluh darah, mata, dan ginjal. Lantas, apa saja tanda pradiabetes yang harus diwasapadai?Faktor risiko pradiabetes sama dengan diabetes tipe 2. Seseorang harus menjalani tes pradiabetes jika berusia 45 tahun atau lebih. Jika kurang dari 45 tahun, harus menjalani tes jika ada kelebihan berat badan atau obesitas dan memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut:- Tes diabetes sebelumnya menunjukkan risiko diabetes- Orang tua, saudara kandung, atau anak dengan riwayat diabetes- Gaya hidup tidak aktif dan kurang olahraga teratur- Tekanan darah tinggi (140/90 mm Hg atau lebih tinggi)- Kolesterol HDL (baik) rendah atau trigliserida tinggi- Riwayat penyakit jantung Riwayat diabetes selama kehamilan (diabetes gestasional)- Kondisi kesehatan yang berhubungan dengan resistensi insulin (sindrom ovarium polikistik, acanthosis nigricans, obesitas berat)Kondisi pradiabetes sayangnya cenderung "diam", jarang menimbulkan gejala yang nyata. Faktanya, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kira-kira lebih dari satu dari tiga orang dewasa di Amerika Serikat (AS) memiliki prediabetes.Dari mereka, 84 persen tidak mengetahuinya. Karena kurangnya gejala, kebanyakan orang tidak tahu persis kapan prediabetes mereka dimulai setelah didiagnosis memerhatikan bahwa:- Jauh lebih merasa lapar atau haus dari biasanya- Frekuensi kencing banyak- Penglihatan kabur- Kamu jauh lebih lelah dari biasanyaprediabetes ini pada umumnya menyerang orang dewasa dengan usia antara 40 dan 60 tahun.Bila merasa khawatir tentang diabetes atau jika melihat tanda atau gejala prediabetes, segera periksa ke dokter. Jangan lupa tanyakan mengenai pemeriksaan gula darah jika memiliki faktor risiko diabetes.