Cara Menyingkirkan Lemak Membandel di Tangan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Beberapa orang sudah turun berat badannya, akan tetapi bagian tangan tetap berukuran besar. Hal ini buat mereka menjadi tidak puas dengan usaha yang telah dilakukan.



Bila kamu mengalami hal yang serupa, kamu tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara yang bisa membantu menyingkirkan lemak membandel di tanganmu. Melansir Eat This berikit beberapa di antaranya:

1. Pilih diet yang lebih baik

Jawaban mudah tentang cara menghilangkan lemak lengan adalah dengan membuang lemak berlebih di tubuhmu. Masalah terbesar yang dihadapi kebanyakan orang dalam hal penampilan lengan mereka bukanlah kurangnya definisi otot, melainkan kelebihan lemak.



Jadi, jika kamu ingin mempelajari cara menghilangkan lemak lengan tanpa menambah otot, jawabannya terletak pada menghilangkan lemak tubuh secara keseluruhan.



Merombak dietmu dengan memasukkan beberapa makanan pembakar lemak bisa membantu. Misalnya salmon, makanan kaya akan protein serta asam lemak omega-3 anti-inflamasi, yang memicu pembakaran lemak dan membantu penurunan berat badan. Plus, satu-dua protein dan lemak sehat akan membantu mencegah rasa lapar dan mengurangi keinginan ngemil, yang dapat membantu kamu menurunkan berat badan dalam jangka panjang.

2. Tingkatkan asupan proteinmu untuk

Mengencangkan otot lengan pasti akan membuatmu mendapatkan definisi yang kamu cari dan meningkatkan asupan protein akan membuat prosesnya lebih cepat. Penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition mengungkapkan bahwa menambahkan lebih banyak protein ke dalam makananmu meningkatkan sintesis otot sebanyak 25%, yang berarti bahwa kamu dapat membangun otot yang lebih kuat lebih cepat.



"Protein paling baik dimakan setelah berolahraga untuk memaksimalkan hasil pengencangan otot. Protein shake selalu baik, dan cobalah untuk memasukkan beberapa sayuran di dalamnya untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal," kata Ilana Milstein, Pelatih Pribadi Bersertifikat ACE dan CEO Pelatihan No XCuses.

3. Latihan rutin pull-down dan push-up

“Kamu tidak dapat menargetkan lemak lengan secara spesifik, tetapi olahraga untuk membantu membangun kekencangan otot akan meningkatkan penampilan lengan kamu secara keseluruhan," ujar Sue Heikkinen, MS, RD, CDCES, BC-ADM, ACE-PT, ahli diet terdaftar internal untuk MyNetDiary.



"Mengetahui bahwa kamu sedang membangun lengan yang kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan diri,” lanjutnya.



Pull down saat duduk adalah salah satu latihan terbaik untuk mengencangkan lengan dengan cepat. Dengan menggunakan mesin pull down, pegang palang dan tarik setinggi dada, lalu naikkan lagi.



Latihan ini memudahkan untuk membangun bisep dengan cepat dan membantu memperkuat dan mengencangkan bahu, yang juga dapat membuat lengan terlihat lebih ramping.



Push up juga membantu. Pushup tidak hanya mengencangkan otot bisep dan trisep, tetapi juga cara yang bagus untuk kamu merasa lebih kuat dan terlihat lebih ramping dalam prosesnya.

4. Gabungkan lebih banyak kardio ke dalam rutinitas olahraga kamu

Jika kamu siap untuk mengubah lemak lengan atas kamu menjadi otot yang kencang, pastikan kamu juga meluangkan waktu untuk latihan kardio.



"Kardio lebih baik untuk menghilangkan lemak, tetapi kebanyakan makan makanan yang seimbang dan bergizi adalah cara kerja paling baik," kata Milstein.



"Kardio adalah promotor yang lebih baik untuk menghilangkan lemak. Namun, latihan kekuatan sangat penting untuk mencegah kehilangan massa otot dan penurunan laju metabolisme dengan penurunan berat badan," timpal Heikkinen.

(FIR)