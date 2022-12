6 Ide Cemilan Terbaik Jika Kamu Mengidap Diabetes

1. Telur Rebus

2. Sayuran dan hummus

(Alpukat mengandung nutrisi, kaya serat, vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin K, kalium, tembaga, vitamin E, dan vitamin C. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Alpukat

4. Irisan apel dengan selai kacang

5. Stik daging

6. Salad tuna

Bagi penderita diabetes , pastinya harus pandai saat memilih makanan. Camilan sehat, salah satunya. Namun jangan takut, orang yang menderita diabetes masih bisa ngemil dengan memilih camilan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat.Nutrisi ini akan membantu menjaga kadar gula darah terkendali. Penting juga untuk mengemil makanan padat nutrisi yang meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.Nah, pembahasan kali ini, kami sudah melansir dari Healthline, beberapa makanan ringan yang aman untuk dikonsumsi bila kamu menderita diabetes. Check this out!Kandungan protein dalam telur rebus inilah yang membuat makanan ini jadi camilan sehat bagi penderita diabetes. Perlu diketahui, satu telur rebus besar mengandung 6,3 gram protein yang bermanfaat bagi diabetes, karena membantu mencegah gula darah naik terlalu tinggi setelah makan.Telur dapat meningkatkan rasa kenyang, yang dapat membantu menurunkan asupan kalori dan menyebabkan penurunan berat badan. Kamu dapat menikmati satu atau dua telur rebus untuk camilan sendiri, atau menghiasinya dengan taburan sehat seperti guacamole.Hummus adalah olesan krim yang terbuat dari buncis. Rasanya enak jika dipadukan dengan sayuran mentah. Sayuran dan hummus adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang baik. Selain itu, hummus menyediakan sejumlah kecil protein dan lemak.Semua khasiat ini mungkin bermanfaat untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Kamu bisa bereksperimen dengan mencelupkan beberapa jenis sayuran ke dalam hummus, seperti brokoli, kembang kol, wortel, dan paprika.Kandungan serat tinggi dan asam lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat menjadikannya makanan ramah diabetes. Faktor-faktor ini dapat mencegah gula darah melonjak setelah makan.Kamu bisa makan alpukat sendiri, atau membuatnya menjadi saus seperti guacamole. Karena alpukat mengandung kalori yang cukup tinggi, yang terbaik adalah tetap menggunakan ukuran porsi seperempat hingga setengah alpukat.Irisan apel yang dipadukan dengan selai kacang menjadi camilan lezat dan sehat yang cocok untuk penderita diabetes. Apel kaya akan beberapa nutrisi, termasuk vitamin B, vitamin C, dan potasium, sedangkan selai kacang menyediakan vitamin E dan magnesium, yang semuanya diketahui membantu mengelola diabetes.Apel dan selai kacang juga mengandung serat yang sangat tinggi. Antioksidan polifenol yang dikandungnya dianggap melindungi sel pankreas dari kerusakan yang sering memperburuk diabetes.Kamu juga bisa mencoba memasangkan buah jenis lain dengan selai kacang, seperti pisang atau pir, untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang serupa.Sapi Stik daging sapi nyaman, portabel, dan ramah diabetes. Apa yang membuat beef stick menjadi camilan yang sangat baik untuk penderita diabetes adalah proteinnya yang tinggi dan kandungan karbohidratnya yang rendah. Kebanyakan beef stick menyediakan berkisar enam gram protein per ons (28 gram), yang dapat membantu menjaga gula darah tetap terkendali.Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk membeli beef stick yang dibuat dari daging sapi yang diberi makan rumput, bukan biji-bijian. Pasalnya sapi yang diberi makan rumput lebih tinggi asam lemak Omega-3, yang dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabi, bila dikonsumsi dalam jumlah sedang.Salad tuna dibuat dengan menggabungkan tuna dengan mayones dan bahan lainnya, seperti seledri dan bawang bombai. Sekaleng tuna lima ons menyediakan berkisar 20 gram protein dan tanpa karbohidrat, yang menjadikannya pilihan camilan yang enak bagi penderita diabetes.Selain itu, tuna menyediakan sedikit asam lemak Omega-3, yang telah terbukti membantu mengelola diabetes karena potensinya untuk menurunkan peradangan dan meningkatkan kontrol gula darah. Kamu bisa membuat salad tuna lebih sehat dan lebih tinggi proteinnya dengan mencampurkannya dengan keju cottage atau yoghurt, bukan mayones.