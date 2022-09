5 Jenis Olahraga Mengecilkan Perut Buncit Tanpa Alat

Penyebab perut buncit

Jarang olahraga

Menopause

Stres

Kondisi medis tertentu, seperti obesitas, asites, sindrom Cushing, dan hipotiroid

5 jenis olahraga mengecilkan perut tanpa alat

1. Jogging

2. Berenang

3. Plank

4. Crunch

5. Bicycle crunches

Jakarta: Rutin berolahraga bisa menjadi cara ampuh untuk mengecilkan perut buncit. Ada gerakan-gerakan olahraga yang ampuh untuk membuat perut melar kembali normal.Perut buncit bisa menjadi berbagai sumber masalah kesehatan. Selain itu, kondisi tersebut juga berpengaruh pada penampilan yang membuat kurang pede alias percaya diri.Karena itu, untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat kombinasi olahraga dan diet bisa menjadi kunci. Kali ini Medcom.id akan membagikan jenis olahraga untuk mengecilkan perut buncit tanpa alat.Sebelum membahas cara mengecilkan perut buncit, perlu diketahui penyebab perut melar.Salah satu penyebab perut buncit adalah kebiasaan hidup yang kurang sehat. Selain itu, ada juga penyebab lainnya seperti berikut:Berikut ini cara mengecilkan perut buncit tanpa alat yang bisa sobat Medcom coba:Jogging bisa menjadi pilihan, olahraga yang tidak membutuhkan alat ini efektif untuk membakar lemak perut. Nah, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kamu bisa mulai Jogging 20-30 menit setiap 3-4 kali seminggu.(Pexels)Siapa yang tidak suka berenang? Olahraga yang satu ini menjadi aktivitas fisik menyenangkan yang dilakukan di dalam air. Berenang juga menjadi salah satu rekomendasi olahraga untuk mengecilkan perut karena dapat membakar lemak tubuh secara bertahapSelain dua olahraga tersebut, kamu juga bisa melakukan gerakan olahraga ini untuk mengencangkan otot perut.Olahraga yang gerakannya mirip dengan push up ini sudah menjadi rahasia umum untuk mengecilkan perut. Kok bisa? Asal kamu tahu plank melatih otot perut dan otot yang mengelilingi perut serta membantu mendukung postur yang sehat.Caranya mulai dengan posisi push up dengan tangan di samping dan kaki selebar bahu. Lakukan bertahap dengan start dari 15 detik.Untuk melatih otot perut latihan Crunch lebih disarankan daripada sit up. Ini karena tidak berisiko menimbulkan cedera punggung.Crunch sangat mirip dengan sit-up, namun bukannya mengangkat seluruh punggung dari lantai. Kamu hanya perlu mengangkat punggung bagian atas. Ini akan mengisolasi (menekan) otot perut tanpa melibatkan otot panggul.Berikutnya ada bicycle crunches yang merupakan variasi dari crunch. Gerakan ini mirip dengan orang bersepeda, bedanya dalam posisi terlentang.(Bicycle crunch untuk mengecilkan perut foto: Pexels)Cara melakukan bicycle crunches adalah posisikan tubuh terlentang dan kaki lurus melayang di udara. Lalu, tekuk kaki 45 derajat bergantian seperti mengayuh sepeda.