5 Makanan dan Minuman ini Efektif Cegah Penyakit Asam Urat

Ilustrasi teh hijau. Unsplash.

Salmon dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Foto: Women's Health.

Jakarta: Ketika kambuh, penyakit asam urat bisa menganggu aktivitas pengidapnya akibat rasa sakit di sekitar sendi. Penyakit asam urat terjadi ketika kondisi kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal.Dikutip dari halodoc, normalnya asam urat akan ikut larut dan keluar dari tubuh melalui urine. Berbeda dengan pengidap asam urat. Zat tersebut akan menumpuk dan menyebabkan peradangan pada sendi. Tumpukan asam urat itu dapat membentuk kristal tajam, yang memicu rasa nyeri dan pembengkakan.Pola makan yang salah dapat memicu penyakit ini. Oleh karena itu, pengidap asam urat harus menghindari atau mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kadar purin tinggi. Contoh makanan yang tinggi purin antara lain jeroan, daging merah, makanan laut (seafood), serta makanan dan minuman manis.Berbagai jenis makanan itu masih boleh dikonsumsi, namun dengan jumlah sedikit. Lantas, makanan dan minuman apa yang baik dikonsumsi untuk pengidap asam urat? Berikut daftar minuman dan makanan penurun asam urat , dikutip dari berbagai sumber:Minum air putih ternyata menjadi salah satu cara paling mudah untuk menurunkan kadar asam urat. Mengutip Health Central, minum 10-12 gelas air putih per hari dapat menurunkan risiko radang sendi.Baca: Alasan Mengapa Kamu Harus Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur Teh hijau juga terbilang ampuh untuk menurunkan kadar asam urat. Studi US National Library of Medicine, National Institutes of Health, menemukan khasiat teh hijau terhadap kadar asam urat tubuh.Studi mengatakan bahwa teh hijau kaya akan antioksidan bernama katekin. Senyawa ini lah yang mampu menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Selain itu, teh hijau juga bisa mengeluarkan kristal asam urat dan meluruhkan batu dalam ginjal.Buah-buahan yang kaya akan vitamin C mampu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Buah tinggi kandungan vitamin C dapat menghancurkan asam urat berlebih dan mengeluarkannya bersama urine. Buah yang mengandung tinggi vitamin C, antara lain jeruk, kiwi, ceri, lemon, dan tomat.Buah lainnya seperti apel, alpukat, pisang, pir, dan anggur, juga disarankan bagi pengidap asam urat. Buah-buahan tersebut kaya serat dan dapat menetralkan kandungan asam urat dalam tubuh.Baca: Mengapa Makan Nanas Bikin Gatal di Mulut? Ini Alasannya Ikan salmon masuk ke dalam daftar makanan yang bisa menurunkan kadar asam urat. Ikan salmon mengandung omega 3 yang diketahui mampu mengurangi pembengkakan dan peradangan. Selain itu, ikan salmon rendah asam lemak jenuh, sehingga bisa menurunkan asam urat maupun kolesterol dalam tubuh.Makanan penurun kadar asam urat terakhir adalah produk olahan susu. Produk olahan susu seperti keju dan yogurt dapat menjadi sumber protein pengganti daging atau seafood yang perlu dihindari. Selain menjadi sumber protein, produk olahan susu yang rendah lemak bisa membantu mengurangi risiko penyakit asam urat.