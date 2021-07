Alasan Mengapa Kamu Harus Minum Air Putih Setelah Bangun Tidur

1. Menghidrasi tubuh

Meminum secangkir kopi di pagi hari mungkin tampak seperti langkah terbaik, tetapi para ahli kesehatan mengatakan air putih sebenarnya adalah pilihan yang tepat. Setelah beberapa jam tanpa minum, satu gelas air putih dapat menghidrasi tubuh sekaligus membantu pencernaan dan metabolisme.“Air adalah cairan yang paling bagus untuk tubuh. Minum air setiap hari sangat penting bagi tubuh agar bisa bekerja dengan baik," kata Angela Lemond, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics kepada USA TODAY.Menurut Mayo Clinic, tidak ada rekomendasi khusus untuk jumlah air putih yang harus diminum setiap harinya. Akan tetapi, memulai hari dengan minum air putih akan memiliki beberapa manfaat seperti berikut ini:“Selama tidur semalaman, tubuh bisa menjadi cenderung dehidrasi. Hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah minum secangkir kopi,” kata Dr Maria Peña, yang berspesialisasi dalam pengobatan obesitas di Mount Sinai Hosipital di New York.Tetapi air adalah cara yang lebih efektif untuk menghidrasi. Sesudah minum secangkir kopi, ambil juga sebotol air putih.Sementara itu, Lemond juga mengatakan kalau tubuh kita cenderung kering ketika bangun di pagi hari. Untuk itu, minum air putih bisa menjadi solusi untuk mengatasinya."Selain itu, rehidrasi di pagi hari membantu membangun kebiasaan sehat dan dapat membangun rutinitas yang memungkinkan seseorang mendapatkan cukup air sepanjang hari, kata Peña.“Minum air tidak menyebabkan pembakaran kalori yang signifikan, tetapi itu memastikan bahwa metabolisme tubuh berfungsi secara optimal," kata Alissa Rumsey, ahli diet terdaftar di Academy of Nutrition and Dietetics."Dengan minum air lebih banyak, itu juga menyingkirkan bakteri jahat di sistem tubuh dan itu memungkinkan bakteri baik di usus berkembang biak," tambah Peña.Dengan minum air, seseorang akan buang air kecil lebih banyak dan buang air besar lebih banyak, yang merupakan cara alami tubuh untuk membuang limbah.Haus bisa dianggap dengan rasa lapar dan itu bisa menyebabkan makan berlebihan. Untuk itu, minum air putih bisa mencegah hal tersebut.“Minum air juga tidak akan membuat Anda bertambah gemuk, karena ubuh kita akan mengatur dirinya sendiri," pungkas Peña.