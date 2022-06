Catat, 5 Buah yang Baik Dikonsumsi Pasien Diabetes

1. Buah beri

2. Persik

3. Apel

4. Jeruk

5. Kiwi

Kebanyakan orang menganggap penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi buah karena mengandung kadar gula yang tinggi. Padahal tidak demikian lho! Karena, ada beberapa buah yang sebenarnya rendah karbohidrat, rendah indeks glikemik dan justru baik dikonsumsi pasien diabetes. Seperti kelima buah berikut ini:Melansir dari HealthShots, baik itu blueberi, stroberi, atau jenis beri lainnya adalah buah yang direkomendasikan untuk penderita diabetes karena kandungan antioksidan dan seratnya. Kamu dapat menambahkan berbagai jenis buah-buahan tersebut dengan yogurt tanpa lemak, dan itu menjadi makanan penutup atau sarapan yang enak untuk pasien diabetes.Buah persih cangat cocok dikonsumsi saat cuaca hangat dan dianggap 'ramah' bagi penderita diabetes. Persik mengandung vitamin C dan potasium, yang bagus untuk menjaga kadar gula tetap terkendali.Konsumsi satu apel sehari dapat mencegah penyakit. Jadi cobalah makan satu setiap hari karena apel mengandung serat dan beberapa vitamin C. Juga, jangan kupas kulitnya karena memiliki nilai gizi yang tinggi dengan antioksidan sebagai pelindung jantung.Buah berwarna oranye ini adalah pilihan yang menyegarkan untuk dikonsumsi saat musim panas dan baik untuk pasien diabetes. Tidak hanya mengandung vitamin C, jeruk juga memiliki folat dan potasium, yang dapat membantu menormalkan tekanan darah.Di dalam kulit Kiwi yang berwarna cokelat pudar itu terdapat buah berwarna hijau cerah, yang merupakan sumber potasium, vitamin C, dan serat. Buah ini diyakini baik dikonsumsi penderita diabetes karena memiliki kandungan gula yang rendah.