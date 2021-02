5 Bahan Alami untuk Memperbaiki Fungsi Hati

Bayam dan wortel sangat kaya nutrisi dan dapat mengatur hemoglobin tubuh kamu. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Jakarta: Hati merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Hati berfungsi untuk mendetoksifikasi dan membersihkan tubuh kamu dari racun dengan menyaring darah.



Selain itu, hati juga memainkan peran penting dalam metabolisme zat besi, lemak dan gula dalam tubuh. Jika terjadi kerusakan pada hati, tentu akan memengaruhi fungsi keseluruhan tubuh dan bisa menyebabkan kematian.



Dilansir New Woman, dibutuhkan pengobatan khusus jika hati sudah rusak. Tetapi, beberapa masalah hati lainnya dapat diobati di rumah dengan mudah. Berikut beberapa pengobatan rumahan untuk menyembuhkan hati, di antaranya:

1. Kunyit

Kunyit memiliki sifat antiseptik yang bertindak sebagai antioksidan. Tindakan antivirus dalam kunyit mencegah multiplikasi virus yang menyebabkan hepatitis B dan C. Kamu cukup menambahkan secekupnya kunyit ke masakan atau menambahkan sejumput kunyit ke dalam susu dan meminumnya.

2. Pepaya

Pepaya adalah pengobatan alami yang paling aman untuk penyakit liver, terutama untuk sirosis hati. Mengonsumsi pepaya secara teratur dapat membantu menjaga semua kondisi yang berhubungan dengan hati. Campurkan setengah sendok teh jus lemon dengan dua sendok teh jus pepaya dan konsumsilah setiap hari.

3. Gooseberry

Gooseberry atau biasa disebut buah cermai adalah sumber yang kaya akan vitamin C yang tentunya membuat fungsi hati semakin optimal. Kamu bisa makan tiga sampai empat cermai mentah sehari atau mengonsumsinya setelah diparut dan dimakan dengan salad atau dadih.

4. Bayam dan wortel

Bayam dan wortel sangat kaya nutrisi yang membantu tubuh tetap sehat. Bahan alami ini juga membantu dalam mengatur hemoglobin tubuh kamu. Buatlah jus bayam dan wortel dengan perbandingan yang sama. Minumlah setiap hari untuk perbaikan hati kamu.

5. Alpukat dan kenari

Memasukkan alpukat dan kenari dalam makanan akan melindungi hati kamu dari penyakit. Glutathione dalam alpukat dan kenari akan membersihkan sisa racun yang ada di hati. Konsultasikan pada dokter jika tak ada perubahan atau untuk langkah lebih tepat menangani fungsi hati.

(TIN)