Berisiko Salmonella, 100 Lebih Produk Permen Kosher dan Cokelat Ditarik Oleh FDA

(Salmonella adalah genus bakteri enterobakteria Gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Dan saat ini 100 lebih produk permen Kosher dan cokelat ditarik oleh FDA. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (The U.S. Food and Drug Administration/ FDA ) telah mengumumkan penarikan sukarela 101 produk yang dibuat oleh Strauss Israel. Pasalnya barang-barang ini berpotensi terkontaminasi Salmonella Penarikan tersebut mencakup produk-produk bermerek Elite Strauss, termasuk cokelat Elite, kue, permen karet, kue beras cokelat energi, makanan ringan biji-bijian energi, dan wafer.Produk Elite, yang diproduksi di Israel ini telah didistribusikan ke pengecer di California, Connecticut, Florida, New Jersey, dan New York.Cokelat Kosher juga telah dijual secara online. Menurut FDA, cokelat dan permen yang terkena dampak dibuat di fasilitas di mana Salmonella ditemukan baik dalam cokelat cair yang digunakan dalam produk, dan peralatan di jalur produksi.Setiap pengecer yang menyimpan produk telah diminta untuk menghapusnya dari penjualan, dan pelanggan yang telah membelinya dapat mengembalikannya dengan pengembalian dana penuh.Selain 101 produk yang ditarik dari rak AS, Badan Inspeksi Makanan Kanada (CIFA) telah mengidentifikasi 97 produk yang berpotensi terpengaruh yang tersedia di pasar Kanada."Kami akan bertanggung jawab penuh dan menghapus semua produk pabrik dari rak. Kami meminta maaf kepada publik, pelanggan, dan pengecer Israel atas kesulitan ini. Terima kasih atas kesabarannya. Kami menyadari waktu tunggu yang lama dalam layanan pelanggan. Kami berjanji akan menjawab semua pertanyaan," tulis Grup Strauss di halaman Facebook-nya.Mengutip pemberitaan dalam laman Currently, Reuters melaporkan bahwa penarikan itu termasuk lebih dari selusin jenis cokelat dan cokelat yang digunakan sebagai bahan mentah.Dan ketika Strauss menguji sampel dari pabriknya, dua dari 270 produk cokelat memiliki kecurigaan awal terhadap salmonella. Sejak itu, pabrik perusahaan menghentikan produksi untuk sementara.FDA menyatakan, tidak ada penyakit yang terkait dengan penarikan telah dilaporkan di Amerika Serikat. Di Israel, 21 orang yang memakan produk yang terkena dampak melaporkan gejala yang konsisten dengan salmonella, dan Kementerian Kesehatan negara itu telah mengambil sampel dari orang-orang tersebut."Kami akan memelajari dan belajar dari insiden tersebut, mengubah dan meningkatkan sistem pengujian. Kami juga akan kembali produksi saat pabrik dan jalur produksi dalam keadaan baik dan produknya aman," tandas perusahaan dalam sebuah pernyataan.Perlu diketahui, menurut Times of Israel, Strauss hadir di 20 negara di seluruh dunia, termasuk merek, kemitraan, dan anak perusahaannya. Di A.S. Strauss dan PepsiCo memiliki dan memproduksi saus dan olesan merek Sabra di mana merek ini tidak terkait dengan penarikan ini.