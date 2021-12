Beberapa Warna Mata Paling Langka? Apakah Kamu Salah satunya?

Mata abu-abu

(Mata hijau yaitu sama seperti warna biru yang bukan pigmen alami mata, bola mata berwarna hijau juga terbentuk karena kandungan melanin yang berjumlah rendah hingga sedang pada stroma iris mata. Foto: Dok. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Mata hijau

Mata merah atau merah muda

Mata violet

Mata kuning

Heterokromia

(TIN)

Iris adalah bagian mata yang berpigmen. Warnanya ditentukan oleh gen. Banyak kursus biologi tingkat dasar yang menggunakan warna mata untuk menguraikan bagaimana gen tertentu diturunkan dari orang tua ke anak-anak.Namun, para ilmuwan sekarang memahami bahwa genetika warna mata lebih kompleks, dengan banyak gen berperan dalam menentukan warna mata.Produksi melanin di iris inilah yang memengaruhi warna mata . Lebih banyak melanin menghasilkan warna yang lebih gelap, sementara lebih sedikit membuat mata lebih terang. Berikut adalah beberapa warna mata yang paling langka, menurut hasil yang telah dilansir dari laman Verywell Health.Warna ini bisa disalahartikan sebagai mata biru muda. Diperkirakan bahwa apa yang membuat mata ini tampak abu-abu daripada biru berkaitan dengan jumlah kolagen yang ada di stroma.Ini mengganggu hamburan Rayleigh, menyebabkan cahaya memantulkan warna abu-abu daripada biru. American Academy of Ophthalmology (AAO) menjelaskan bahwa berkisar 27 persen orang di AS memiliki mata biru. Mereka juga termasuk kategori lain - yang mungkin termasuk mata abu-abu yang membentuk satu persen dari populasi.Menurut AAO, mata hijau adalah salah satu warna mata yang paling langka. Hanya dua persen dari populasi global yang memiliki mata hijau. Sangat sedikit melanin, semburan lipokrom, dan hamburan sinar Rayleigh yang dipantulkan dari stroma kuning dapat menghasilkan berbagai warna hijau. Dengan hanya dua persen dari populasi dunia yang memiliki mata hijau, itu pasti langka!Seperti dinukil dari Owlcayion, dua kondisi utama yang menyebabkan warna mata merah atau merah muda, albinisme dan darah bocor ke iris. Meskipun albino biasanya memiliki mata biru yang sangat-sangat terang karena kurangnya pigmen, beberapa bentuk albinisme dapat menyebabkan mata tampak merah atau merah muda.Warna mata ini paling sering ditemukan pada penderita albinisme. Dikatakan bahwa kamu tidak dapat benar-benar memiliki mata ungu tanpa albinisme. Campurkan kekurangan pigmen dengan merah dari pantulan cahaya dari pembuluh darah di mata, dan kamu mendapatkan warna ungu yang indah!Warna mata emas yang indah ini sering dikacaukan dengan warna hazel. Perbedaannya adalah mata hazel memiliki warna coklat dan hijau di dalamnya, sedangkan mata kuning adalah warna oranye gelap yang solid dan seragam. Dengan sedikit melanin dan banyak lipokrom, mata dengan warna ini hampir tampak bersinar! Tapi ini jarang terjadi pada manusia.Orang dengan heterochromia memiliki dua warna mata yang berbeda. Beberapa orang dilahirkan dengan itu. Ini dapat terjadi saat lahir dalam hubungannya dengan kondisi seperti piebaldisme dan sindrom Horner.Kamu juga dapat mengembangkan heterochromia di kemudian hari. Ini dapat terjadi karena cedera, pengobatan, atau penyakit. Jarang orang memiliki heterokromia. Di AS, kurang dari 200 ribu orang memiliki kondisi ini. Ada tiga jenis heterokromia1. Heterochromia Lengkap: Satu iris memiliki warna yang sama sekali berbeda dari yang lain2. ?Heterochromia Parsial: Bintik pada iris memiliki warna yang sama sekali berbeda dari bagian iris lainnya3. Heterochromia Tengah: Cincin bagian dalam memiliki warna yang berbeda dari area luar iris.