Mencuci dan Memakai Kembali Kondom, Amankah?

(Kondom tidak didesain untuk dicuci dan kemudian dipakai lagi dan lagi. Para ahli kesehatan mengatakan hal ini dapat menyebabkan infeksi. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Mendengar kata kondom sudah biasa ya. Tapi apakah kamu tahu asal muasal barang kecil ini? Dalam Historia disebutkan bahwa pada abad ke-17, Dr Condom atau Earl of Condom, dokter Raja Charles II di Inggris, menemukan alat untuk mencegah penyakit kelamin Alat ini terbuat dari selubung usus domba. Ini adalah asal muasal dari kondom yang kita ketahui hari ini. Bukti awal dari kondom ini ditemukan dalam penggalian di Kastil Dudley, West Midlands, Inggris.Nama kondom diduga berasal dari nama sang dokter. Dan sejak tahun 1500-an, kondom semakin serius diproduksi sejak penyakit sifilis menyerang manusia di tahun tersebut.Dan apakah pernah terpikir bahwa kondom bisa dicuci untuk kemudian dipakai kembali di sesi berikutnya? Jangan!Centers for Disease Control and Prevention atau CDC secara jelas mengatakan bahwa kamu tak boleh mencuci kondom untuk kamu pakai lagi. Penggunaan ulang kondom selain tidak higienis, juga dapat menurunkan fungsi alat tersebut, termasuk efektivitas, perlindungan dari penyakit menular seksual ( PMS ), dan kehamilan."Kondom didesain untuk digunakan satu kali. Kondom yang sudah dipakai akan lebih lemah dan cenderung mudah robek, pecah atau bocor," pungkas Bekki Burbidge, wakil kepala eksekutif di badan amal kesehatan seksual dari The Family Planning Association/FPA.Ia melanjutkan, mencuci kondom tidak akan menghilangkan semua bakteri, cairan tubuh, atau benda lain yang dapat menyebabkan infeksi. Bahkan, beberapa produk pembersih dapat merusak kondom, mengiritasi alat kelamin, dan menyebabkan infeksi."Kondom eksternal dirancang untuk membuka gulungan penis dengan cepat dan mudah. Setelah kondom dibuka, akan jauh lebih sulit untuk mengembalikannya ke penis dan dapat merusak kondom dalam prosesnya."Sementara itu, dental dam (barier) mungkin tidak mudah robek, mencucinya untuk digunakan kembali berarti kamu meletakkan bakteri yang bersentuhan dengan mulut dan alat kelamin yang dapat menyebabkan iritasi, dan sekali lagi meningkatkan risiko infeksi."Jadi, selalu gunakan kondom baru setiap kali kamu melakukan hubungan seks," pesan Burbidge.