Serat Baik untuk Tubuh, Namun Ini yang Terjadi Jika Konsumsi Berlebihan

Berbeda setiap orang

- 19 gram untuk anak usia 1–3 tahun

- 25 gram untuk anak usia 4–8 tahun

- 26 gram untuk anak perempuan berusia 9–18 tahun

- 31 gram untuk anak laki-laki berusia 9–13 tahun

- 38 gram untuk pria berusia antara 14–50 tahun

- 25 gram untuk wanita antara 19-50 tahun

- 21 gram untuk pria di atas 50 tahun

- 30 gram untuk wanita di atas 50 tahun

Tanda serat berlebihan

1. Kembung

Serat memang bagus untuk tubuh. Namun, sesuatu yang serba berlebihan tak baik. Semakin banyak serat yang harus dicerna, maka pergerakan usus akan semakin berat dan menyebabkan terjadinya pembentukan gas di perut dan akhirnya gejala sembelit muncul.

2. Sembelit

3. Kram atau sakit perut

4. Diare

5. Defisit mineral

6. Refluks asam (GERD)

7. Penyumbatan usus

Sebagian besar dari kita mungkin tidak mendapatkan cukup serat dalam makanan setiap hari. Tapi, tahukah kamu kalau sebenarnya terlalu banyak mengonsumsi serat itu juga mungkin terjadi?Perlu diketahui, jumlah serat yang tinggi dalam makanan dikaitkan dengan penurunan risiko arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding arteri), diabetes, dan penyakit degeneratif umum.Berangkat dari keterangan di atas, berapa banyak serat per hari yang kamu butuhkan sebenarnya bergantung pada seberapa banyak yang sudah didapatkan.Untuk itu, mengutip dari Draxe, kami akan memaparkan apa yang bisa terjadi bila tubuh kelebihan serat dan berapa jumlah serat yang dibutuhkan orang setiap hari.Kebutuhan serat yang dibutuhkan oleh seseorang akan berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Institute of Medicine dan American Heart Association, yakni:Diet kaya serat memang sangat penting bagi kesehatan pencernaan, namun kelebihan asupan serat juga dapat menyebabkan efek ketidaknyamanan bagi tubuh. Nah beberapa tanda yang diberikan oleh tubuh akibat dari kelebihan serat bisa beragam, loh. Yuk, kita telusuri satu per satu.Masalah umum lainnya dengan asupan serat ekstra, terutama setelah peningkatan pesat, adalah ketidaknyamanan pencernaan. Ini termasuk kembung dan perut kembung . Kondisi ini berlaku untuk orang dengan sindrom iritasi usus besar.Ada dua jenis utama serat, larut dan tidak larut. Sumber utama serat larut termasuk gandum, jelai, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang polong, ditambah beberapa buah dan sayuran. Namun, terlalu banyak serat larut dapat menyebabkan sembelit.Sebuah studi tahun 2012 terhadap 63 subjek menemukan bahwa pasien dengan konstipasi saat menjalani diet tinggi serat menemukan kelegaan saat mengurangi asupan serat harian mereka secara signifikan.Biasanya terkait dengan masalah sembelit, kram perut adalah efek lain dari makan terlalu banyak serat. Utamanya tingkat serat tidak larut yang tinggi sebenarnya dapat memperburuk sakit perut yang terkait dengan penderita iritasi usus besar.Kalau sembelit merupakan gejala dari terlalu banyak serat larut, diare sering terjadi ketika orang memiliki terlalu banyak serat tidak larut.Serat tidak larut bergerak tanpa tercerna melalui sistem tubuh ke tinja massal dan mempercepat pencernaan. Ini ditemukan dalam biji-bijian, sebagian besar buah dan sayuran paling sering.Serat mengikat mineral. Dan, ada beberapa bukti bahwa terlalu banyak serat dapat mengikat mineral dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga kamu mungkin tidak dapat menyerapnya secara efisien. Satu penelitian menemukan peningkatan penyerapan kalsium pada pasien diabetes di mana peningkatan asupan seratnya terlalu cepat.Jumlah asam lambung yang rendah menyebabkan makanan sulit dicerna, termasuk karbohidrat yang mengandung serat yang dibutuhkan tubuh.Ketika karbohidrat yang hanya dicerna sebagian itu masuk ke usus, mereka dapat menyebabkan SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) adalah kondisi di mana pertumbuhan bakteri mengalami peningkatan yang abnormal pada organ usus halus, yang pada gilirannya menyebabkan tekanan intra-abdomen.Tekanan itu kemungkinan merupakan penyebab yang mendasari refluks asam . Mengurangi asupan karbohidrat secara keseluruhan akan menurunkan jumlah serat dalam makanan dan dapat membantu meringankan beberapa gejala tersebut.Skenario terburuk yang mungkin terjadi namun sangat jarang, terlalu banyak serat berisiko penyumbatan usus. Orang dengan fungsi usus yang buruk juga berpotensi berisiko mengalami jenis penyumbatan tertentu yang dikenal sebagai phytobezoar, kumpulan serat, kulit, dan biji tumbuhan yang tidak dapat dicerna.Salah satu metode pengobatan untuk phytobezoars adalah dengan mengurangi asupan serat secara drastis untuk jangka waktu tertentu.