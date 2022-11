Combiphar Umumkan Produknya Aman Dikonsumsi, Ini Daftarnya!

(Produk-produk obat sirup produksi Combiphar Group yang dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Foto: Dok. Instagram Combiphar/@combiphar)

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) telah mengumumkan daftar obat sirop yang aman untuk digunakan sesuai aturan pakai, termasuk OBH Combi Batuk Berdahak dan OBH Combi Batuk Flu anak dan dewasa pada tanggal 17 November 2022.Produk obat sirop milik Combiphar tersebut dinyatakan aman setelah dilakukan verifikasi terbaru Badan POM terkait hasil pengujian bahan baku obat yang dilakukan Combiphar secara mandiri.Dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc., Sp.A selaku Dokter Spesialis Anak mengungkapkan, “Hingga saat ini, Badan POM telah mengumumkan 294 produk obat sirop yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai.”Lebih lanjut, dr. Denta berharap pengumuman daftar obat sirop aman dari BPOM bisa meningkatkan kepercayaan dan meredam kekhawatiran di kalangan orang tua, khususnya di antara ibu-ibu sembari tetap mengikuti pengumuman bertahap selanjutnya dari BPOM.“Sejak tahun 1972, Combiphar melalui OBH Combi terus memastikan semua bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan untuk standar farmasi dan diproduksi sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dengan memenuhi standar kualitas (quality), keamanan (safety), dan manfaat (efficacy) serta terjangkau bagi masyarakat,” kata Lim Soeyantho, Deputy President Director Combiphar.Melalui penjelasan BPOM RI melalui surat nomor HM.01.1.2.11.22.179 pada tanggal 17 November 2022 tentang Informasi Kesembilan Perkembangan Hasil Pengawasan dan Penindakan Terkait Sirup Obat yang Mengandung Cemaran Etilen Glikol/Dietilen Glikol, produk-produk obat sirup produksi Combiphar di bawah ini dinyatakan aman untuk digunakan, sepanjang sesuai aturan pakai:1. OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Apel), Botol Plastik 60 mLOBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Jeruk), Botol Plastik 60 mL2. OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Madu), Botol Plastik 60 mL3. OBH Combi Anak Batuk Plus Flu (Rasa Strawberry), Botol Plastik 60 mL4. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Menthol, Botol Plastik 60 mL5. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Menthol, Botol Plastik 100 mL6. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Jahe, Botol Plastik 60 mL7. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Jahe, Botol Plastik 100 mL8. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Madu, Botol Plastik 60 mL9. OBH Combi Batuk + Flu Rasa Madu, Botol Plastik 100 mLDan berikut daftar obat sirup yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol, sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai:1. OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Jahe - botol 100 mL2. OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol - sachet 7,5 mL3. OBH Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol - dus 20 sachet 7,5 mL4. Combi Batuk Berdahak Rasa Menthol - botol 100 mL