Makin Diwaspadai, Apa Saja Gejala Hepatitis Akut?

Gejala hepatitis akut

Penyakit kuning (71 persen) Muntah (63 persen) Kotoran pucat (50 persen) Diare (45 persen) Mual (31 persen) Sakit perut (42 persen) Kelesuan (50 persen) Demam (31 persen) Sakit pernapasan (19 persen)

Jakarta: Para orang tua diminta mewaspadai gejala hepatitis akut pada anak-anak. Penyakit misterius ini memiliki beberapa gejala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kemungkinana ada 300 kasus hepatitis akut yang tersebar di 20 negara. Data itu mengungkapkan bahwa lebih dari setengahnya berada di Inggris.Dilansir dari The Sun, penyakit kuning dan muntah adalah gejala yang paling umum dialami oleh anak-anak dengan peradangan hati di Inggris, lokasi dimana kasus hepatitis akut paling banyak ditemukan.Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mencatat ada 181 kasus per 3 Mei 2022 di Inggris. Tak satu pun dari pasien anak itu meningga tetapi 11 membutuhkan transplantasi hati.Baca: 1 Pasien Terduga Hepatitis Akut dari Bekasi Dirujuk ke RSCM Sekitar 13 anak masih dirawat di rumah sakit, sementara 88 telah dipulangkan dan pulih sepenuhnya.Di Indonesia, tercatat ada tiga anak di DKI yang meninggal diduga akibat penyakit tersebut. Sementara itu, ada lima anak di Indonesia yang diduga meninggal akibat hepatitis akut.Teranyar, bayi asal Sumatra Barat meninggal pada 2 Mei 2022 dengan gejala yang dialami, yakni penyakit kuning, demam, dan gangguan pencernaan.UKHSA mengatakan sebagian besar kasus terjadi pada mereka yang berusia di bawah lima tahun. Dalam sebuah laporan tertanggal 6 Mei, terungkap gejala paling umum pada anak-anak ketika mereka datang ke rumah sakit dengan hepatitis akut.Berikut gejala hepatitis akut paling sering dialami pasien anak di Inggris: