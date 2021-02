Vitamin dan Suplemen yang Bagus untuk Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Anak

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang, menjaga kesehatan keluarga merupakan hal yang paling penting. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga sistem kekebalan tubuh pada anak. Namun, apa saja vitamin dan suplemen yang baik untuk anak-anak?

Vitamin D

Menurut National Institutes of Health, vitamin D adalah nutrisi yang dibutuhkan semua manusia untuk kesehatan yang baik. Vitamin yang larut dalam lemak diproduksi di dalam tubuh saat terkena sinar matahari dan dapat ditemukan di banyak makanan seperti telur dan produk susu.



Kekurangan vitamin D juga telah terbukti meningkatkan risiko infeksi. Dr. Meredith Irwin, seorang dokter anak dari Norton Children's di Louisville, Kentucky, mengatakan jika seorang anak mengalami kekurangan vitamin D, maka mereka harus mengonsumsi suplemen.



Menurut Dr Irwin, bayi yang mendapat ASI sebaiknya mengonsumsi suplemen vitamin D, karena vitamin ini tidak terdapat dalam ASI. Ia juga mengatakan bahwa bayi yang masih menyusui bisa diberikan suplemen vitamin D dalam bentuk konsentrat yang diteteskan pada payudara ketika bayi sedang menyusui.

Vitamin C

“Berdasarkan penelitian, kami tahu bahwa mengonsumsi vitamin C dapat mengurangi durasi flu biasa (bukan covid-19). Ini menurun sekitar satu hari pada 14 persen anak-anak. Jadi itu tidak berpengaruh banyak. Kebutuhan sehari-hari anak dapat dengan mudah dipenuhi hanya dengan makan satu atau dua porsi makanan kaya vitamin C," kata Dr. Irwin.



Sementara menurut Dr. Tanner Walsh, seorang dokter anak di Pennsylvania, vitamin C sangat mudah ditemukan dalam buah jeruk, beri, apel, kentang, paprika, kiwi, dan brokoli. Sedangkan, Dr Irwin juga menyarankan untuk memenuhi asupan vitamin C pada anak melalui makanan, tidak perlu melalui suplemen karena itu hanya membuang-buang uang.

Perlukah mengonsumsi multivitamin?

"Tidak ada salahnya memberi anakmu multivitamin setiap hari. Tapi pastikan itu mengandung zat besi. Ingatlah bahwa anemia adalah hal yang buruk bagi seorang anak," kata Dr Walsh.



Agar sel-sel pada otak anak tumbuh, mereka membutuhkan oksigen. Dan oksigen dibawa oleh hemoglobin. Ketika kamu tidak memiliki cukup hemoglobin, maka anak akan mengalami anemia.



"Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak anemia. Menambahkan zat besi ke dalam multivitamin selalu merupakan ide bagus," tutup Dr Walsh.

