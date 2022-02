Selain Tempe dan Tahu, Makanan Ini Mengandung Protein Nabati

Edamame (kedelai Jepang)

(Susu kedelai adalah sumber kalium, protein, antioksidan, dan Omega-3 yang baik. Kandungan nutrisi tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Tubuh memerlukan makanan yang kaya nutrisi. Salah satunya protein nabati. Tapi sayangnya, banyak orang yang beranggapan kalau protein nabati itu hanya terdapat pada tempe atau tahu. Padahal sumber protein tidak hanya berasal dari tempe dan tahu.Makanan yang mengandung protein nabati juga bisa menjadi alternatif bagi seseorang yang tidak mengonsumsi produk hewani.Melansir dari berbagai sumber, protein nabati adalah jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikut beberapa makanan yang mengandung protein nabati.Dikenal juga dengan sebutan kedelai jepang. Protein yang terkandung dalam Edamame berjumlah cukup tinggi. Dalam 100 gram, edamame rebus mengandung 11,4 gram protein, 6,6 gram lipid, 7,4 gram karbohidrat, 1,9 gram serat, 70 miligram kalsium, dan 140 miligram fosfor.Jika sebelumnya kita mengenal kedelai Jepang sebagai makanan yang menandung protein nabati, ada produk turunan dari kedelai yang juga memiliki kandungan protein cukup tinggi, yakni susu kedelai.Susu kedelai juga memiliki kandungan kalsium, vitamin D, dan vitamin B12 yang menyehatkan tubuh. Susu dari kedelai ini biasanya menjadi alternatif pilihan jika seseorang memiliki alergi terhadap susu sapi.Meski tidak mengandung protein sebanyak kacang-kacangan atau biji-bijian, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam juga bisa jadi pilihan untuk dikonsumsi. Sebanyak 100 gram bayam rebus mengandung tiga gram protein, 2,4 gram serat, vitamin C, vitamin A, kalsium, dan zat besi.Sayuran berikutnya yang juga menjadi makanan yang mengandung protein tinggi ialah kentang. Meskipun terkenal sumber karbohidrat, kentang juga memiliki kandungan protein berkisar lima gram pada kentang yang berukuran besar.Selain itu, sayur dari jenis umbi ini juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin B6 yang baik untuk tubuh. Kentang bisa dikonsumsi dengan cara direbus atau diolah menjadi masakan lain.Masih dari kelompok kacang-kacangan, makanan yang mengandung protein nabati selanjutnya yaitu kacang hijau. Biasanya bahan makanan yang satu ini dijadikan makanan olahan seperti bubur kacang hijau.Kandungan protein dalam satu cangkir kacang hijau mencapai sembilan gram. Kacang berwarna hijau ini juga memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, vitamin A, vitamin C, vitamin K, fosfor, folat, mangan, seng, magnesium, dan beberapa nutrisi baik lainnya.Buah bertekstur creamy ini mengandung protein dan asam lemak tak jenuh tunggal. Setengah buah alpukat segar ukuran sedang mengandung berkisar dua gram protein. Alpukat bisa diolah daalm bentuk jus atau salad.