5 Hal yang Harus Diketahui Bila Kamu Menderita Eksem

(Cara mengatasi eksem bervariasi, misalnya krim dan salep untuk mengendalikan peradangan atau mengobati penyebab infeksi. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bila kamu pernah berurusan dengan eksem, pasti tahu betapa tidak nyaman dan menjengkelkan. Kondisi ini sering dialami oleh anak-anak dan kerap kambuh hingga dewasa.Akan tetapi, sebagian eksem kering juga dapat terjadi pada orang dewasa dan lansia yang sebelumnya tidak pernah mengalami keluhan serupa.Meskipun mudah dikenali, kulit merah kering yang teriritasi disertai gatal dan pengelupasan biasanya merupakan tanda yang jelas dan tidak selalu mudah untuk mengatasinya.Namun begitu, Hadley King, MD, dokter kulit bersertifikat yang berbasis di New York City mengatakan ada lima hal yang perlu diketahui oleh orang yang menderita eksem.Eksem adalah kondisi kulit sensitif yang membuat kulit lebih rentan terhadap iritasi dan kering. beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan genetik yang terkait dengannya. Dinukil dari Well and Good, eksem dipicu oleh beberapa faktor, seperti:- Alergi, misalnya terhadap debu, makanan, serbuk sari, polusi, atau bulu hewan- Kebiasaan mandi terlalu lama- Sering berkeringat- Cuaca kering dan dingin- Kebiasaan menggaruk- Pakaian atau kain yang terbuat dari bahan sintetis atau wol- Penggunaan sabun dan pembersih yang berbahan detergen atau zat kimia keras- StresKarena eksem ditandai oleh penghalang kulit yang melemah, pelembap yang tepat adalah kunci untuk mengelola kondisi tersebut. Dr King mengatakan, "Gunakan pelembap yang mengandung humektan untuk menghidrasi, emolien untuk mendukung penghalang kulit, dan oklusif untuk mengunci kelembapan, beberapa kali sehari."Meskipun mandi air panas dalam waktu lama dapat membantu meredakan gatal-gatal yang terkait dengan eksem untuk sementara, praktik tersebut justru dapat memperburuk gejala. "Mandi harus singkat, tujuh menit atau kurang, gunakan hangat-hangat kuku daripada panas, dan terjadi tidak lebih dari sekali sehari," imbuh Dr King.Untuk mencegah eksem berkobar, sebaiknya hindari udara dingin dan kering sebaik mungkin. Dan memiliki pelembap udara di rumah dapat membantu. Dr King menyarankan untuk menyimpan humidifier di kamar tidur yang akan menjaga kelembapan udara dan mencegah dehidrasi pada kulit.Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. "Bila diperlukan, kortikosteroid topikal juga membantu, dan obat topikal antiinflamasi nonsteroid juga dapat memberikan manfaat," kata Dr King.