5 Olahraga Ini Cocok Banget buat yang Ingin Turunkan Berat Badan

Menjaga berat badan memang menjadi keharusan karena memiliki efek untuk kesehatan. Risiko terkenanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelebihan berat badan dapat terhindari.Maka dari itu, bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan, khususnya wanita untuk kelangsungan penampilan, coba melakukan olahraga! Terdapat beberapa pilihan olahraga yang bisa membantu menurunkan berat badan. Namun, aktivitas ini juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya agar hasilnya maksimal.Cara menurunkan berat badan tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan pengurangan asupan kalori saja. Mengurangi asupan kalori tanpa olahraga akan membuat tubuh kehilangan banyak lemak sekaligus massa otot.Padahal, otot lebih berperan aktif dalam proses metabolisme tubuh daripada lemak. Apabila massa otot berkurang, maka metabolisme tubuh menjadi semakin lambat. Akibatnya, proses penurunan berat badan menjadi terhambat.Itulah sebabnya mengapa olahraga cukup penting dalam proses penurunan berat badan. Pasalnya, berolahraga secara rutin dapat mempercepat metabolisme tubuh. Jika proses metabolisme tubuh lebih cepat, maka kalori yang terbakar juga akan semakin banyak.Kira-kira apa saja olahraga yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Dilansir dari Siloam Hospital, berikut lima olahraga yang bisa membantu:Jalan kaki menjadi salah satu pilihan olahraga menurunkan berat badan yang mudah untuk dilakukan. Olahraga ini tidak memerlukan perlengkapan khusus, bahkan bisa dilakukan kapan dan di mana saja.Tahukah kamu? Ternyata, berjalan kaki selama 30 menit mampu membakar kurang lebih sebanyak 167 kalori. Setelah terbiasa melakukannya, kamu dapat meningkatkan durasinya!Push up diketahui menjadi olahraga pembakar kalori yang sangat baik. Jika kamu merasa kesulitan untuk melakukan push up klasik, mulailah dengan push up lutut atau dinding. Lakukan tiga set dengan 8 hingga 12 pengulangan.Lompat tali cocok untuk menurunkan berat badan dan dapat dicoba di rumah. Meski terlihat sederhana, tetapi olahraga ini rupanya memiliki efektivitas pembakaran kalori yang kurang lebih sama dengan lari santai.Lompat tali dengan intensitas ringan selama 30 menit diketahui dapat membakar sekitar 128 kalori. Sementara itu, lompat tali yang dilakukan dengan intensitas berat dan durasi yang sama dapat membakar hingga 421 kalori.Aktivitas lunge melatih tubuh bagian bawah, termasuk paha depan, paha belakang, dan bokong. Olahraga ini dilakukan dengan menekuk satu kaki di depan dan satu kaki lainnya di belakang dengan lutut menyentuh lantai. Lakukan tiga set dengan 12 hingga 15 repetisi per kaki.Sebagai bentuk latihan fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh, pilates mengombinasikan serangkaian gerakan lambat dan pernapasan dalam. Pilates dikenal sebagai yoga modern juga.Bagi pemula, latihan pilates dapat dilakukan selama 30 menit. Durasi tersebut sudah bisa membakar kalori sebanyak 180 kkal. Latihan lanjutan jika sudah terbiasa, mulai dengan durasi lebih lama dapat membakar kalori hingga 168 kkal.