1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

2. Menjaga kesehatan mata

3. Mencegah anemia

4. Memulihkan luka

5. Membantu menurunkan berat badan

6. Memperlambat pertumbuhan kanker

(WAN)

Jakarta: Bayam merupakan salah satu sayuran mengandung banyak gizi yang baik bagi kesehatan bagi tubuh.Dilansir dari buku buku "Ensiklopedi Makanan dan Gizi: Sayur-Manyur Bayand dan Buncis" oleh R. Toto Sugiarto, dkk, setiap 100 gram bayam mengandung 14 gram protein. Selain itu terdapat 65 gram karbohidrat, 4,2 miligram vitamin C, 159 miligram kalsium, vitamin B6, dan B12, dan zat besi dalam bayam Oleh karena itu, jika mengonsumsi bayam secara teratur, beberapa khasiatnya dapat dirasakan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 6 manfaat bayam bagi tubuh manusia:Bayam juga dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan magnesium. Beragam nutrisi tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Kandungan karotenoid yang ditemukan pada bayam, seperti beta karoten, lutein, dan zeaxanthin, diketahui mampu menjaga kesehatan mata dan menurunkan risiko beberapa penyakit, seperti rabun senja dan degenerasi makula.Bayam merupakan salah satu sumber zat besi yang baik. Namun, sayuran ini juga mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk menyiasatinya, sertai dengan konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi.Kandungan vitamin C dalam bayam juga berfungsi untuk memulihkan bekas luka yang diakibatkan oleh cidera. Kandungan tersebut akan membantu tubuh meningkatkan jumlah zat besi dari makanan nabati sehingga penyembuhan luka lebih cepat.Kandungan Nitrat dalam bayam cukup tinggi. Nitrat berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko jantung. Penelitian pada 27 orang juga menemukan keefektifan penurunan tekanan darah dan peningkatan kesehatan jantung setelah mengonsumsi bayam.Disamping itu, bayam juga memiliki manfaat untuk mencegah adanya kanker. Monogalaktosil Digliserida (MGDG) dan Monogalactosyldiacylglycerol (SQDG) dalam bayam dapat memperlambat pertumbuhan kanker. Beberapa penelitian juga mengaitkan konsumsi bayam terhadap penurunan risiko kanker prostat dan mencegah kanker payudara.Itulah keenam manfaat bayam yang dapat dirasakan jika mengonsumsi bayam secara rutin. Mulai dari menjaga kesehatan hingga dapat memperlambat pertumbuhan kanker, bayam juga dipercaya sebagai salah satu sayuran yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Bagaimana nih Sobat Medcom? Apakah kamu jadi mau mengonsumsi sayur bayam secara rutin?