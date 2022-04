Rebusan Daun Mangga yang Kaya Manfaat, Salah Satunya Atasi Diabetes

Dapat mencegah beberapa penyakit

(Dalam tinjauan dr. Kevin Adrian dari Alodokter disebutkan manfaat daun mangga memiliki kandungan antioksidan pada daun mangga juga bermanfaat untuk menangkal efek radikal bebas. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Membantu mengelola tingkat insulin

Membuat minuman mangga

(TIN)

Bagi orang yang menderita diabetes, mengendalikan gejalanya bisa sangat sulit. Melacak kadar gula darah secara teratur sangat penting untuk mengelola gejala.Karena kadar gula darah yang berfluktuasi atau tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko diabetes, stroke jantung, atau bahkan gagal ginjal.Tidak hanya obat-obatan yang telah diresepkan tetapi makanan yang dikonsumsi pun memainkan peran utama dalam menangani diabetes. Namun bila kamu mencari pengobatan alami untuk mengatasi kondisi kesehatan ini, minuman dari daun mangga bisa jadi cukup efektif.Seperti yang dijelaskan dan dilansir dari Times of India, mangga tidak hanya enak, tetapi juga bergizi tinggi. Buah ini sarat dengan manfaat vitamin K, vitamin A, vitamin C, kalium dan folat, yang sangat sehat bagi kita. Namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa daun mangga pun dapat mencegah beberapa penyakit.Ekstrak daun mangga telah lama digunakan untuk menyembuhkan asma dan dipercaya efektif untuk mengobati diabetes. Daunnya mengandung banyak nutrisi . Sayuran hijau ini dikemas dengan pektin, serat dan vitamin C, yang dapat bermanfaat dalam mengendalikan kadar gula darah.Manfaat daun mangga untuk kesehatan lainnya menjadi sumber nutrisi yang sangat baik seperti vitamin C, serat dan pektin, daun mangga dapat membantu menurunkan tingkat kolesterol jahat dalam tubuh.Karena sifat hipotensinya, daun hijau dapat mengatur tekanan darah dan memperkuat pembuluh darah dan mengobati masalah varises. Selain itu, mereka juga cukup efektif dalam mengobati masalah ginjal dan masalah pernapasan lainnya.Sesuai penelitian yang dilakukan pada tahun 2010, ekstrak daun mangga menyerap glukosa, yang membantu menurunkan kadar gula darah. Daun mangga hijau lembut mengandung tanin yang disebut anthocyanidins , yang efektif dalam mengobati diabetes dini. Daun mangga juga membantu mengobati angiopati diabetik dan retinopati diabetik.Mempersiapkan minuman ini sangat sederhana. Cukup merebus 10-15 lembar daun mangga dalam 200 hingga 250 ml air. Saring ramuan tersebut dan biarkan semalam. Lalu, minum air daun mangga ini pada pagi hari. Lakukan ini secara teratur selama dua-tiga bulan untuk melihat hasilnya. Konsultasikan pada dokter untuk hasil terbaiknya.