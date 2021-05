5 Cara Menurunkan Berat Badan dan Mempertahankannya

1. Latihan kekuatan

(Saat kamu makan pastikan kamu makan untuk tubuh kamu bukan karena untuk meredakan kecemasan, stres, atau bosan. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Menurunkan berat badan membutuhkan usaha yang konsisten dan mempertahankannya pun juga lebih susah lagi. Namun, untungnya ada cara yang bisa membantumu.Ini rahasia menurunkan berat badan dan mempertahankannya secara permanen yang dilansir dari Eat This, Not That.James O. Hill, PhD, salah satu pendiri National Weight Control Registry menjelaskan bahwa meskipun kamu bisa menurunkan berat badan tanpa melakukan push-up atau burpee, kamu tetap perlu melakukan latihan kekuatan untuk mempertahankan berat badan.Latihan interval dan kekuatan adalah 'pahlawan sejati' dalam dunia pemeliharaan berat badan. Metode latihan ini akan membantu kamu mengganti timbunan lemak dengan otot yang keras yang akan meningkatkan metabolisme kamu dan memudahkan kamu untuk menahan berat badan yang tidak rata itu.Untuk hasil terbaik, lakukan latihan kekuatan atau interval dua kali seminggu dan targetkan satu jam aktivitas fisik sehari. Itu bisa berarti berjalan, berenang, atau mengerjakan pekerjaan rumah.Melangkah lebih banyak dalam sehari adalah hal yang bagus. Cobalah untuk berjalan ketika kamu punya waktu kosong. Menurut sebuah studi obesitas , mayoritas orang (52 persen) yang mengalami penurunan berat badan dan mempertahankannya melaporkan berjalan selama satu jam sehari. Jadi, melangkahlah di mana pun kamu bisa!Terus-menerus makan saat kamu tidak membutuhkan bahan bakar adalah penyumbang utama kenaikan berat badan. Sebelum kamu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, tanyakan pada diri kamu sendiri mengapa kamu makan.Apakah kamu benar-benar lapar atau kamu hanya marah, stres, cemas, atau bosan? Jika kamu tidak cukup lapar untuk makan makanan sehat , paksakanlah dirimu untuk tidak makan apa pun.Latihan bukan satu-satunya hal yang perlu kamu rencanakan sebelumnya agar tetap fit, kamu juga perlu memetakan makanan."Orang-orang memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk memiliki lingkar pinggang yang ramping jika mereka merencanakan kapan mereka akan makan dan apa yang akan mereka makan," kata Mark Langowski, pelatih selebriti dan pendiri Body By Mark Wellness.Tentu, semua buah dan sayuran itu sehat dan rendah kalori, tetapi tahukah kamu bahwa dalam hal mencegah berat badan, makanan kaya flavonoid seperti pisang, stroberi, anggur, pir, bawang, paprika, dan seledri adalah taruhan terbaik?Dalam studi British Medical Journal tahun 2016 terhadap 124.000 orang paruh baya dan orang tua, mereka yang mengonsumsi makanan kaya flavonoid mempertahankan berat badan mereka lebih baik daripada mereka yang tidak mengonsumsinya.Penemuan sebelumnya menunjukkan bahwa senyawa tumbuhan alami dapat menangkal peradangan dan penyerapan lemak. Jadi, mulai dari sekarang untuk mempertahankan berat badan ideal kamu ya!