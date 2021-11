5 Efek yang Ditimbulkan pada Tubuh jika Kamu Kurang Tidur

1. Kamu akan sakit

2. Mengganggu kesehatan jantung

3. Meningkatkan risiko kanker

4. Mengganggu kemampuan berpikir

5. Menjadi pelupa

(FIR)

Kurang tidur tidak hanya membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk dan tidak bersemangat selama seharian, tetapi juga bisa memiliki efek lainnya yang mungkin tidak kamu sadari. Kurang tidur juga bisa membuat seseorang terkena berbagai jenis penyakit kronis di kemudian hari.Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah efek yang terjadi pada tubuh ketika seseorang kurang tidur:Kurangnya waktu tidur dapat membuat kemampuan tubuh melawan penyakit berkurang. Hal ini tentu akan membuatmu menjadi lebih mudah terserang penyakit. Kurang tidur juga berkaitan dengan melemahnya sistem imunitas tubuh, yang sangat berperan dalam mencegah masuknya berbagai macam penyakit pada tubuh.Menurut sebuah analisis yang dipublikasikan dalam European Heart Journal menemukan bahwa waktu tidur yang tidak cukup (kurang dari 5 jam per hari) dan waktu tidur yang terlalu lama (lebih dari 9 jam per hari) dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan jantung. Kurang tidur juga dapat meningkatkan risiko mengalami penyakit jantung koroner atau stroke jika mengalami kurang tidur yang kronis.Menurut American Academy of Sleep Medicine, kurang tidur dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara, usus besar, dan prostat. Kabar baiknya, baik wanita dan pria yang memiliki waktu tidur lebih dari 7 jam per malam dapat mengurangi risiko tersebut.Kurangnya waktu tidur, sekalipun hanya satu malam dapat mengembangkan risiko untuk mengalami gangguan berpikir. Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan dalam Experimental Brain Research, menemukan bahwa fungsi otak seperti memori, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dapat berkaitan dengan jumlah tidur yang cukup.Selain membuat seseorang menjadi pelupa, penelitian juga menemukan bahwa kurangnya waktu tidur memiliki efek pada kemampuan belajar dan memori. Dengan kata lain, kita perlu istirahat yang cukup untuk mengunci informasi baru dan menyimpannya dalam ingatan.