Ini Alasannya Buah Bit dapat Menurunkan Hipertensi

(Sebaiknya bit dikukus atau direbus sebelum dikonsumsi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu kondisi kesehatan yang cukup banyak dialami oleh masyarakat. Kondisi ini biasanya disebabkan karena faktor gaya hidup terutama konsumsi makanan yang kurang sehat.Untuk mengatasi kondisi hipertensi, selain obat terdapat cara alami yang bisa digunakan yaitu dengan mengonsumsi buah bit. Ardy Brian Lazuardi, Master of Science in Nutrition and Health dari Wagening University, Belanda, mengatakan bit bagus untuk orang-orang yang memiliki darah tinggi karena sifatnya yang mampu melebarkan pembuluh darah. Berdasarkan sifat tersebut, berbagai uji klinis telah membuktikan efek positif bit dalam menurunkan tekanan darah."Buah bit mengandung zat bernama nitrat yang dapat diubah menjadi nitrit oksida yang merupakan senyawa untuk melebarkan pembuluh darah di dalam tubuh. Semakin besar pembuluh darah, otomatis aliran darah akan mengalir lebih lancar sehingga tekanan akan berkurang," tuturnya.Meskipun memang ketika mengonsumsi bit biasanya ada bau seperti bau tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, Ardy menyarankan agar bit dikukus atau direbus terlebih dahulu kemudian bisa ditambahkan dengan garam atau gula sehingga bau tanah dari bit tidak akan terasa."Jika menggunakan gula, sebaiknya pilih gula yang rendah kalori atau nol kalori,” saran Ardy.