Apakah Baking Soda Benar-benar Dapat Memutihkan Gigi?

Cara menggunakan baking soda yang tepat

Beberapa makanan dan minuman tertentu bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jus buah, kopi, teh, dan soda merupakan jenis-jenis minuman yang bisa meninggalkan noda pada gigi.Memang, ada banyak produk pemutih gigi yang dijual di pasaran. Namun, ada cara lain yang mudah dan murah untuk mengembalikan kilau putih gigi Menurut Preston Smith lewat "Does Whitening Teeth With Baking Soda Really Work?" via The List menulis bahwa baking soda memang dapat membantu memutihkan gigi.Greeley Dental Care juga bilang baking soda dikenal juga dengan soda bikarbonat atau natrium bikarbonat . Bahan ini dapat berfungsi sebagai pemutih gigi alami yang tidak akan merusak enamel gigi.Baking soda bersifat abrasif, yaitu bisa menghilangkan noda tetapi ringan. Artinya tidak akan membahayakan gigi dalam prosesnya.Terlebih lagi, baking soda bersifat basa, artinya sangat baik dalam menghilangkan noda dari makanan dan minuman asam, seperti kopi dan wine.Kamu bisa mengaplikasikan baking soda ke gigi dengan berbagai cara, tetapi cara yang paling mudah adalah dengan mencampurnya dengan air sampai menjadi pasta.Hawaii Family Dental merekomendasikan untuk menggunakan beberapa tetes air ke dalam setengah sendok teh baking soda.Dalam menggunakan pasta baking soda, jangan sampi lebih dari dua menit. Setelah itu, kamu bisa langsung membilasnya dengan air. Selain bisa memutihkan gigi, pasta baking soda ini juga bisa mencegah gigi berlubang.Untuk penggunaannya, kamu bisa melakukan setiap dua hari sekali untuk memberikan waktu istirahat pada gigi. Lakukan perawatan ini secara rutin selama satu sampai dua minggu.Biasanya hasil yang sudah bisa terlihat terlihat setelah melakukannya selama beberapa kali, tetapi untuk hasil yang maksimal kamu bisa melakukannya selama satu sampai dua minggu.Meskipun baking soda mudah didapatkan, bukan berarti kamu bisa melakukannya secara terus-menerus.Dokter gigi di New York, Dr Gerald Grossman mengatakan bahwa jika melakukan secara berlebihan maka baking soda bisa membuat gusi menjadi sensitif atau menyebabkan kerusakan saraf. Ada baiknya kamu konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan hasil terbaik.