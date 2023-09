Berapa Porsi Karbohidrat, Lemak, dan Protein yang Dibutuhkan Anak? Ini Kata Dokter

Berapa porsi lemak ideal yang dibutuhkan Si Kecil?

Berapa porsi protein ideal yang dibutuhkan Si Kecil?

(FIR)

Moms, jangan biarkan anak untuk terus makan, ya! Sebab, anak bisa mengalami obesitas dan tentu akan membawa ketidaksehatan untuk Si Kecil. Jadwal makan sangat dianjurkan untuk Si Kecil!Hal ini disampaikan oleh Dokter spesialis anak lulusan Universitas Sebelas Maret Surakarta dr. Wahyu Kusuma Wardhani Sp.A. Penerapan jadwal ini juga bentuk mengajarkan kepada anak untuk mengenal konsep lapar dan kenyang."Untuk mencegah obesitas pada anak ada yang namanya feeding rules (jadwal waktu makan), nutrisi anak harus diatur," kata dr. Dhani saat ditemui di Jakarta, Rabu, 6 September 2023.Meskipun anak ingin dijauhkan dari obesitas, sebaiknya tidak membuatnya defisit kalori, ya, Moms! Sejatinya, Si Kecil memang membutuhkan karbohidrat, lemak, protein yang seimbang untuk energi mereka."Anak-anak harus mendapatkan kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein yang cukup karena mereka masih memiliki proses perkembangan dan pertumbuhan yang penting di fase hidupnya dan itu semua butuh energi," jelasnya.Selain perihal nutrisi, anak juga memerlukan setidaknya 50 persen karbohidrat, dengan komposisi lemak dan protein disesuaikan dengan usia anak. Hal ini akan menjadikan Si Kecil terhindar dari obesitas.Menurut dr. Dhani, ada batasan lemak ideal bagi Si Kecil. Bagi anak di bawah dua tahun dengan berat badan ideal, maka porsi lemak yang disajikan maksimal 50 persen dari total kalori harian untuk membantu penyerapan vitamin A,D,E dan K.Sementara untuk anak di atas dua tahun, disarankan mendapatkan porsi lemak sebesar sepertiga atau 25-35 persen dari total kalori harian. Sumber lemak yang disarankan merupakan lemak nabati, ya, Moms.Selain lemak, juga ada porsi ideal untuk protein. Untuk protein, berdasarkan angka kecukupan gizi dari Kemenkes, anak berusia 0-6 bulan wajib mendapatkan protein sebesar 12 gram per hari.Sedangkan, usia 7-11 bulan 18 gram per hari, usia 1-3 tahun 26 gram per hari, usia 4-6 tahun 35 gram per hari. Ditambah, usia 7-9 tahun 49 per hari. Moms jangan lupa catat, ya!Selain perihal pembatasan porsi nutrisi, anak juga perlu ditemani dalam proses feeding rules ini. Hal ini mencegah Si Kecil tak ingin makan atau berlarut makan ketika diberikan barang kesenangan seperti menonton TV atau diberikan gadget untuk menonton video."Orang tua juga perlu temani anaknya, selain menemani makan agar (aktivitas makan) lebih menyenangkan," pungkas dr. Dhani.