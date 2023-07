Suka Kasih Ludah di Titik Luka? Sebaiknya Berhenti! Ini Alasannya

Apa yang sebaiknya dilakukan saat lukamu terbuka?

1. Mencuci luka di air mengalir

2. Bersihkan luka

3. Tutup luka

Jari tergores dan mendapatkan darah, apa yang kamu lakukan? Jika kamu mengisap darah tersebut, sebaiknya berhenti! Karena menurut dr. Gia Pratama, kebiasaan ini tidak diperkenankan."Sebaiknya jangan, kita tidak tahu ada bakteri apa di area tangan kita yang tergores itu," kata dr. Gia saat ditemui di acara Press Conference Betadine, Selasa, 11 Juli 2023.Dilansir dari Halodoc, memang nyatanya ludah dapat membantu proses penyembuhan luka. Hal ini diungkapkan oleh penelitian The Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).Ludah mengandung hiastin. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa hiastin dalam ludah bermanfaat untuk membunuh bakteri dan mempercepat proses penyembuhan luka.Namun, sebenarnya hal ini tidak disarankan!Menurut dr. Gia sebaiknya menghindari karena adanya bakteri, ludah juga berpotensi menyebabkan infeksi. Ini karena di dalam ludah terdapat patogen (bakteri, virus, dan jamur) yang bisa berpindah pada luka jika dilakukan secara sembarangan."Adanya bakteri ini bisa masuk ke tubuh kita dan bisa saja menimbulkan sakit, entah demam, entah lainnya. Kalau demam, harus dipantau apakah lebih dari tiga hari atau tidak," ungkap dr. Gia.Sebaiknya, memang untuk merawat luka sesuai dengan prosedur. Begini cara merawat luka terbuka yang benar, antara lain:Mencuci luka di air mengalir membantu untuk tidak terjadi infeksi berlebihan. Meski rasanya perih, tetapi ini baik untuk membersihkan luka sehabis terkena sesuatu.Setelah mencuci lukanya, kamu bisa menambahkan antiseptik. Penggunaan antiseptik ini juga bermanfaat untuk membasmi bakteri, sehingga mencegah luka mengalami infeksi.Setelah luka dibersihkan, tutup luka menggunakan perban steril agar luka terhindar dari kotoran dari bakteri. Namun, jika luka atau goresannya tergolong kecil, tidak perlu diperban.