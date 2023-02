Telur

Saat ingin menurunkan berat badan, mengembangkan kebiasaan makan yang sehat adalah bagian penting yang harus dilakukan. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan kebiasaan tersebut dengan menyiapkan pilihan makanan bergizi, dan membuang godaan tidak sehat yang akan membuat kamu keluar jalur.Laura Burak MS, RD, pendiri GetNaked® Nutrition dan penulis "Slim Down with Smoothies", membagikan lima makanan sehat untuk menurunkan berat badan lebih cepat yang harus selalu ada di dalam kulkas."Salah satu hal pertama yang harus dilakukan untuk menciptakan kebiasaan makan yang lebih sehat adalah menyimpan segenggam makanan pokok segar, beku, dan pantry sehingga kamu dapat dengan mudah membuat pilihan makanan dan kudapan yang lebih baik," tutur Laura kepada Eat This, Not That!Berikut adalah kelima makanan yang disarankan oleh Laura, di antaranya:Dengan menggunakan telur, kamu bisa menyiapkan makanan sehat dengan lancar, kapan pun waktunya. Atau, pertimbangkan untuk merebus telur dan memasukkannya kembali ke dalam lemari es untuk camilan bergizi yang dapat kamu ambil dan nikmati kapan saja. Telur adalah pilihan terbaik untuk mendukung upaya penurunan berat badan.Menurut sebuah studi tahun 2014, orang yang makan telur untuk sarapan, mengalami peningkatan rasa kenyang dan penurunan berat badan. Lebih banyak penelitian mengungkapkan individu yang makan telur daripada sereal dapat mengalami rasa kenyang yang lebih besar dan mengurangi rasa lapar.Selanjutnya dalam makanan sehat untuk menurunkan berat badan lebih cepat, Laura menyarankan untuk selalu menyimpan beberapa pilihan sayuran di laci produk untuk dimasukkan ke dalam telur orak-arik atau dibuat sebagai lauk pauk, sebagai bagian dari salad atau sebagainya. Ada banyak ilmu di luar sana yang mengeksplorasi hubungan positif antara konsumsi sayuran dan penurunan berat badan.Menurut penelitian yang dipublikasikan di Nutrisi menunjukkan bahwa meningkatkan asupan sayuran dapat menyebabkan penurunan berat badan dan penurunan risiko kenaikan berat badan atau menjadi gemuk.Buah apa yang sedang musim saat ini? Ya, sebaiknya kamu ngemil buah-buahan yang sedang musim daripada meraih barang-barang dapur seperti kue keping coklat dan permen yang dikemas dengan gula. Sebuah studi yang diterbitkan di PLOS Medicine mengungkapkan, penurunan berat badan bisa dengan menambahkan buah ke dalam makanan.Penelitian menemukan bahwa peningkatan konsumsi buah berkorelasi dengan penurunan berat badan selama rentang waktu empat tahun. Buah-buahan yang paling banyak memberikan manfaat antara lain apel, beri, dan pir.Saus salad berkualitas baik untuk ditaburkan ke sayuran atau untuk meningkatkan cita rasa hidangan apa pun. Banyak saus salad yang sudah jadi penuh dengan kalori dan lemak, jadi pastikan untuk memilih yang berkualitas baik, atau buat penutup salad sendiri! Misalnya, kamu dapat menyimpan beberapa lemon di lemari es untuk menambahkan sedikit rasa gurih pada sayuran.Yogurt dan keju cottage, serta paket hummus dan guac untuk dicelupkan ke dalam sayuran dan ditambahkan sebagai olesan ke sandwich adalah ide bagus. Selain itu, pertimbangkan untuk berbelanja stik dan batangan keju individual. Nikmati dengan buah untuk camilan lezat yang membuatmu merasa kenyang.