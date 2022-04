Varian Omicron XE, Si Mutan Baru yang Kemungkinan Paling Menular

(Pengarahan UKHSA mengatakan bahwa varian omircon XE menunjukkan bukti penularan komunitas di Inggris. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan tentang varian baru 'XE' dari virus korona , yang menurut laporan diklaim sebagai jenis yang paling menular.Varian baru ini merupakan strain rekombinan, artinya merupakan hibrida mutan dari dua varian Omicron versi sebelumnya, BA.1 dan BA.2, yang menyebar ke seluruh dunia saat pertama kali menjadi varian yang menjadi perhatian.Menurut laporan, varian baru 10 persen lebih mudah menular daripada subvarian BA.2, yang sejauh ini paling menular.Masih menurut WHO, BA.2, yang merupakan subvarian dari strain Omicron , adalah strain virus yang paling dominan, menjadi 86 persen dari semua kasus berurutan yang dikaitkan dengannya.Sebelumnya, WHO mengeluarkan laporan yang menguraikan temuan awal mereka tentang varian baru yang berpotensi menjadi perhatian ini.Laporan itu mengatakan, "Rekombinan XE (BA.1-BA.2), pertama kali terdeteksi di Inggris pada 19 Januari dan lebih dari 600 sekuens telah dilaporkan dan dikonfirmasi sejak itu. Namun temuan ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut." Demikian yang telah dilansir dari Deadline.WHO memeringatkan terhadap langkah semacam ini, dengan mengatakan, "Data menjadi semakin kurang representatif, kurang tepat waktu, dan kurang kuat. Ini menghambat kemampuan kolektif kita untuk melacak di mana virus itu berada, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana perkembangannya. Informasi dan analisis tetap penting untuk secara efektif mengakhiri fase akut pandemi."Pekan lalu, Badan Keamanan Kesehatan Inggris juga merilis laporan yang memperkuat beberapa pernyataan WHO.Pengarahan UKHSA mengatakan, “XE menunjukkan bukti penularan komunitas di Inggris, meskipun saat ini di bawah 1 persen dari total kasus berurutan."Tingkat pertumbuhan awal XE tidak berbeda secara signifikan dari BA.2, tetapi menggunakan data terbaru hingga 16 Maret 2022, XE memiliki tingkat pertumbuhan 9,8 persen lebih tinggi daripada BA.2.“Karena perkiraan ini tidak tetap konsisten karena data baru telah ditambahkan, itu belum dapat ditafsirkan sebagai perkiraan keuntungan pertumbuhan untuk rekombinan. Jumlahnya terlalu kecil untuk rekombinan XE untuk dianalisis berdasarkan wilayah.”