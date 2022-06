Upaya Mempermudah Masyarakat Menjalani Gaya Hidup Sehat

(ELG)

Pandemi covid-19 membuat kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat meningkat. Tak hanya pola makan, berbagai aktivitas yang bisa meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh semakin digemari.Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gaya hidup yang prima dan sehat, Gold's Gym meluncurkan EZ Fitness . Melalui EZ Fitness, mereka ingin memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. "Ini merupakan langkah yang selaras dengan misi kami untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan gaya hidup yang sehat," kata CEO Gold's Gym Indonesia, Jeffery Lee di Bintaro X-Change, Tangerang Selatan.EZ Fitness merupakan workout yang menghadirkan kelas-kelas menarik yang didukung instruktur bersertifikasi yang berpengalaman. Yang membedakan dengan Gold's Gym, calon member EZ Fitness bisa mengikuti kelas tanpa komitmen. Sehingga pengunjung hanya membayar setiap kali pertemuan tanpa terikat keanggotaan."Harganya ada dua, karena kami ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang Rp96 ribu per kelas, satu kali pertemuan. Kalau di Bandung Rp83 ribu. Kami memberikan akses yang mudah melalui daftar website dan menerima pembayaran nontunai," kata Leo Leung selaku National Head Of Fitness Gold's Gym.Terdapat empat pilar utama yang menjadi basis kelas di EZ Fitness Powered by Gold’s Gym, yaitu EZ Move, EZ Shape, EZ Pump, dan EZ Zen. Beragam kelas pun disesuaikan dengan kebutuhan setiap calon member seperti Zumba, Cardio Dance, Pound, Les Mills Bodypump, Hot Yoga, dan lain sebagainya."Dari kelas yang dihadirkan, EZ Fitness ingin menyampaikan bahwa kelas olahraganya mudah dijangkau dengan harga yang bersahabat. Calon member juga bisa dengan mudah melakukan scan QR code di lokasi gym untuk melihat kelas yang tersedia dan dapat melakukan fast booking," tutup Jeffery.