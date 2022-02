Jadi Komorbid Dorce Gamalama, Ini Cara Kelola Diabetes

1. Menjaga berat badan ideal

2. Menerapkan pola makan sehat

3. Olahraga rutin

4. Kelola stres

5. Cukup tidur

6. Berhenti merokok

7. Batasi minuman beralkohol

(CIN)

Jakarta: Artis senior Dorce Gamalama alias Bunda Dorce meninggal akibat covid-19 hari ini, 16 Februari 2022. Dia diketahui mengidap penyakit diabetes yang memperparah kondisinya saat terjangkit virus korona."Meninggal pukul 07.30 WIB tadi pagi di RS Pertamina Simprug," kata Sahabat Dorce, Hetty Sunjaya, saat dihubungi, Rabu, 16 Februari 2022.Hetty menyebut Bunda Dorce terinfeksi covid-19 saat dirawat di rumah sakit. Dia tengah menjalani perawatan akibat penyakit diabetes yang diderita.Baca: Gejala Covid yang Diperingatkan Dokter dan Harus Diperhatikan Serta Alasannya Agar tidak memperparah gejala covid-19 seperti yang diderita Bunda Dorce, ada baiknya Anda mengetahui mencegah penyakit diabetes. Berikut 7 cara mencegah penyakit diabetes dilansir dari berbagai sumber:Memiliki berat badan idela adalah salah satu cara mencegah diabetes. Kelebihan berat badan atau obesitas menjadi salah satu penyebab utama diabetes.Obesitas dapat menganggu kinerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Akibatnya, tubuh akan mengalami resistensi insulin yang berujung pada diabetes.Menjalani pola makan sehat menjadi kunci utama untuk terhindar dari diabetes. Anda disarankan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kalori, dan lemak. Sebaiknya Anda menghindari makanan olahan, kue, es krim, dan makanan cepat saji. Batasi asupan gula hanya sebesar 50 gram atau 4 sendok makan setiap hari. Sebagai gantinya, perbanyak makan sayuran, buah, kacang, dan biji-bijian yang banyak mengandung serat dan karbohidrat kompleks.Olahraga rutin dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif. Sehingga kadar gula dalam darah dapat terkontrol dan terhindar dari penyakit diabetes.Sempatkan berolahraga minimal 30 menit sehari. Olahraga dapat dilakukan jenis apa pun, asalkan dilakukan secara rutin.Stres yang tinggi dapat memicu tubuh menghasilkan hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Resistensi insulin dapat memicu penyakit diabetes.Lakukan hal-hal yang Anda senangi, sering bersosialisasi dengan teman atau keluarga juga bisa membantu Anda menghilangkan stres. Anda juga bisa pergi berlibur sesekali untuk terhindar dari stres akibat pekerjaan.Baca: Riwayat Sakit Dorce Gamalama yang Meninggal Akibat Covid-19 Kurang tidur dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Hal ini karena kurang tidur akan memberikan respon stres pada tubuh, sehingga terjadi pelepasan hormon stres dan memicu resistensi insulin.Kurangi kebiasaan begadang dan pastikan kebutuhan istirahat Anda tercukupi. Setidaknya Anda butuh waktu tidur selama 7-8 jam setiap malam.Dalam studi Journal of the American Medical Association menganalisis beberapa penelitian besar mengenai hubungan rokok dengan diabetes . Perokok aktif memiliki risiko diabetes 44 persen lebih tinggi dibanding mereka yang tidak merokok.Risiko tersebut meningkat sebanyak 61 persen jika Anda merokok lebih dari 20 batang per hari. Jika Anda perokok aktif, tak ada cara yang lebih ampuh mencegah diabetes selain berhenti merokok. Meski sulit, Anda bisa memulainya dengan mengurangi sedikit demi sedikit.Selain merokok, minum minuman beralkohol juga dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes. Alkohol diketahui dapat memengaruhi kadar gula darah (glukosa) menjadi lebih tinggi. Tak hanya itu, alkohol juga dapat memperburuk penyakit, seperti hati, ginjal, dan pankreas.Baca: Diidap Dorce Gamalama, Ini Sejumlah Komorbid yang Memperparah Gejala Covid-19