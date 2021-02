Gejala Kekurangan Zat Besi yang Perlu Kamu Ketahui

Zat besi adalah mineral penting yang ditemukan dalam makanan, salah satunya terdapat pada bayam. (Ilustrasi/Pexels)

Jakarta: Zat besi adalah mineral penting yang ditemukan dalam makanan seperti coklat, daging, bayam, dan kentang. Ketika seseorang tidak memiliki cukup zat besi, mereka dapat mengalami kelelahan, pusing, dan peningkatan suhu darah.



Inilah yang perlu kamu ketahui tentang peran zat besi dalam tubuh, kekurangan zat besi, dan cara mengobatinya.

Manfaat zat besi Zat besi adalah mineral yang diserap ke dalam tubuh melalui makanan dan suplemen. Ini penting untuk produksi darah karena berkontribusi pada pembentukan hemoglobin, bagian dari sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen.



Mempertahankan tingkat zat besi yang cukup membuat tubuh berfungsi dengan baik. "Jika jumlah zat besi dalam tubuh rendah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan cukup hemoglobin, yang menyebabkan anemia defisiensi zat besi," kata Bansari Acharya, seorang ahli gizi terdaftar.

Gejala kekurangan zat besi

Memahami tanda-tanda kekurangan zat besi dapat membantu untuk menentukan apakah kamu memiliki kondisi tersebut. Menurut Acharya, gejala ringan kekurangan zat besi antara lain:



- Kelelahan

- Sakit kepala ringan

- Tangan dan kaki dingin

- Kurangnya konsentrasi



Menurut Nicole DeMasi, MS, RDN, CDCES, ahli nutrisi serta ahli gizi terdaftar, gejala parah kekurangan zat besi meliputi:



- Pica, mengidam makanan non-makanan seperti tanah liat atau kertas

- Kelelahan yang parah

- Detak jantung yang cepat atau tidak teratur

Cara mengatasi kekurangan zat besi

Untuk meningkatkan kadar zat besi, kamu bisa makan lebih banyak makanan yang mengandung zat besi, seperti berikut ini:



- Mengonsumsi sereal sarapan yang difortifikasi: 18mg per porsi

- Kacang putih kalengan: 8 mg per satu cangkir

- Lentil: 3 mg per ½ cangkir

- Bayam yang direbus dan tiriskan: 3 mg per setengah gelas

- Tahu padat: 3 mg per setengah cangkir

- Kentang dengan kulit: 2 mg per kentang ukuran sedang



Selain perubahan pola makan, atau jika kamu sudah mengonsumsi makanan kaya zat besi, suplemen dapat membantu mengatasi kekurangan zat besi. Suplemen biasanya diresepkan dengan dosis hingga 150 sampai 200 mg setiap hari.

