5 Buah yang Bermanfaat untuk Kesehatan Jantung

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Untuk kamu yang ingin merawat jantungmu agar lebih sehat, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk sering-sering makan buah. Cobalah untuk mengganti sarapan penuh lemak yang biasa kamu makan dengan buah-buahan yang segar dan enak.



Menurut Donna Arnett, Ph.D., Dean, College of Public Health dari Universitas Kentucky, buah bisa memberikan manfaat yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Buah dikemas dengan serat dan juga merupakan sumber potasium yang kaya.



"Asupan kalium dan serat yang lebih tinggi membantu mencegah hipertensi dan dikaitkan dengan tekanan darah rendah di antara mereka yang menderita hipertensi,” kata Donna Arnett, Ph.D., Dean, College of Public Health, University of Kentucky.



Dilansir Better Homes & Gardens, berikut buah-buah yang bisa kamu coba antara lain:

1. Apel

Ternyata sebutir apel sehari sebenarnya bisa menjauhkan kamu dari rumah sakit. Makan apel tidak hanya merupakan cara yang baik untuk menambahkan serat dan flavonoid yang baik untuk kamu, tetapi beberapa penelitian juga menemukan bahwa orang yang makan apel secara teratur cenderung tidak mengembangkan tekanan darah tinggi.

2. Pisang

Makan pisang akan membuatmu mendapatkan vitamin B6 dan C. Kamu juga akan mendapatkan serat, kalium, dan magnesium. Ketiganya adalah nutrisi utama yang membantu menjaga tekanan darah.

3. Jeruk limau gedang

Jeruk limau gedang mengandung vitamin C, kalium, dan serat. Satu porsi jeruk ini menghasilkan 2,5 gram serat, atau sekitar 7% dari kuota harian kamu.



Dalam sebuah penelitian terhadap perempuan (diterbitkan pada tahun 2014 di jurnal Food & Nutrition Research), mereka yang rutin makan jeruk bali atau meminum jusnya memiliki kolesterol HDL 'baik' yang lebih tinggi, trigliserida lebih rendah, dan berat badan yang juga lebih rendah.

4. Jeruk

Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dalam jeruk (naringenin dan hesperidin hanya dua) memiliki kekuatan antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat. Ini juga dapat membantu meningkatkan tekanan darah dan dapat menangkal risiko pengembangan aterosklerosis. Seperti buah-buahan yang lain, jeruk juga memberi kamu kalium dan serat.

5. Berries

Baik itu blueberry ataupun blackberry merupakan sumber vitamin C dan serat yang bagus. Dan makan makanan berserat tinggi berpotensi membantu menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung, menurut Academy of Nutrition and Dietetics.



Serat juga dapat membantu menjaga berat badan kamu yang merupakan keuntungan besar bagi jantung kamu.

(FIR)