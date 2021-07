Ini Bahayanya Menonton Film atau Series Secara Berlebihan untuk Kesehatan

Binge watching (Foto: Pexels)

Jakarta: Menonton film, serial, dan drama secara berlebihan, disebut juga dengan binge watching. Seiring berjalannya waktu, binge watching dapat membahayakan kesehatan.



Pada masa pandemi seperti sekarang, di mana hampir semua kegiatan dilakukan di rumah, tentu menonton film atau serial berlama-lama bisa membuat nyaman. Namun, itu bisa menyebabkan berbagai dampak merugikan pada kesehatan seperti berikut ini:

1. Kurangnya aktivitas fisik

Menurut National Institutes for Health (NIH), gaya hidup yang yang tidak aktif atau sedentary lifestyle terkait dengan sejumlah hasil kesehatan yang buruk, termasuk obesitas, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, osteoporosis, stroke, dan gangguan mood seperti kecemasan dan depresi. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat meningkatkan risiko kematian dini.

2. Pola makan yang tidak sehat

Binge watching juga dikaitkan dengan kebiasaan diet yang tidak sehat. Menurut peneliti dari University of Michigan ditemukan bahwa binge watching ini dapat menyebabkan konsumsi makanan tidak sehat, camilan tidak sehat, dan kebiasaan kurang bergerak.



Sebuah penelitian yang dilaporkan pada Maret 2020 di American Journal of Clinical Nutrition mengaitkan menonton televisi dengan gangguan makan. Dan gangguan makan, menurut para peneliti, menyebabkan makan berlebihan dan penambahan berat badan.

3. Masalah tidur dan kelelahan

Kamu membutuhkan tidur karena tidur memainkan peran penting dalam kesehatan mental dan fisik serta kualitas hidup. Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), tidur diperlukan untuk fungsi otak yang tepat, menjaga kesehatan fisik, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada anak-anak dan remaja.

4. Pembekuan darah

Berjam-jam yang kamu habiskan untuk menonton serial favorit mungkin terasa menyenangkan, tetapi pembuluh darah mungkin tidak menyukainya. Dalam sebuah studi tahun 2018 yang dilaporkan dalam Journal of Thrombosis and Thrombolysis, para peneliti menemukan duduk lama saat menonton sama dengan sedentary lifestyle.



Dapat juga meningkatkan risko deep-vein thrombosis (DVT). DVT adalah pembekuan darah pada kaki yang bisa sangat fatal karena bisa menyebar ke jantung atau paru-paru.

